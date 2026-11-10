江蘇酒吧女廁驚現3個尿兜│女客以為入錯男廁　女性怎樣站立小便？

江蘇無錫南長街1間酒吧近日成為網上話題，因店方在女廁內加裝3個粉白色的站立式小便斗（尿兜），引發網民熱烈討論，更令「#讓女性站立小便就是真的女性友善嗎#」衝上微博熱搜。女廁的小便斗上方高掛「姐姐妹妹站起來」的標語，旁邊更配備了錐形導流紙筒，但現場卻沒有提供任何使用說明與衛生指引，令不少前往如廁的女性顧客大惑不解，甚至誤以為自己誤闖男洗手間。



施女士於10月28日晚在該酒吧女廁門口進出徘徊3次，看見3個粉白色立位時一度以為走錯地方，直到清潔人員出面確認「這就是女廁」才敢踏入。（網上影片截圖）

女顧客以為誤闖男廁 無說明令人卻步

據內地媒體《橙柿互動》報道，酒吧顧客施女士於10月28日晚在女廁門口進出徘徊3次，看見內裏有3個粉白色立位時，一度以為走錯地方，直到清潔人員出面確認「這就是女廁」才敢踏入。廁內依然保留常規的蹲廁與坐廁，但另外加裝了小便斗，旁邊擺放了摺疊錐形紙筒，因沒有任何使用方法說明，令女顧客根本不知怎用。

女廁的小便斗旁擺放了摺疊錐形紙筒，因沒有任何使用方法說明，令女顧客根本不知怎用。（網上影片截圖）

施女士表示，自己並不排斥多元設施，但設備完全沒有操作示範：「這個東西存在，肯定是有人有需求吧？倒也沒怎麼覺得不合理，就是怎麼用卻想不通，至少得把使用的規則和步驟做個介紹。」該酒吧則迴避則外界查詢，對於紙筒補充頻率、現場消毒機制及後續維護指引等，全都沒有作出具體回應。

這個東西存在，肯定是有人有需求吧，倒也沒怎麼覺得不合理，就是怎麼用卻想不通，至少得把使用的規則和步驟做個介紹。 酒吧顧客施女士

女廁小便斗上方高掛「姐姐妹妹站起來」的標語。（網上圖片）

廁所門後貼有「姐姐妹妹站起來」的海報，以圖像表示「女性站立式小便，更乾淨」。（網上圖片）

專利誕生30載 陷入試點窘境

女性站立式如廁設備絕非新鮮產物。早在1994年，內地高級工程師葉甘霖因考慮老年人、孕婦及行動不便人士蹲廁困難，研發出專利的傾斜角度導流裝置，並於1996年正式取得專利授權，旨在透過非接觸潔具的方式，提供另一個衛生選項。

不過，推廣女性站立式如廁設備的過程卻屢屢受挫：

2004年西安西華門公廁試點：作為首個試點項目，試行期間僅有6名女性登記嘗試。



2010年陝西師範大學公廁引進：力推該設施的屈雅君教授曾坦言，女性站立導流器極度依賴使用者的站姿、擺放角度與操作手法，「至少要練習五次以上才能熟練」，當時多數女學生因尷尬、害怕漏尿及公共衛生顧慮而敬而遠之。



該設計始終未能普及，其重點在於缺乏明確說明、周密衛生配套未全面配合，以及社會文化的接受度。

江蘇無錫南長街1間酒吧在女廁內加裝3個粉白色的站立式小便斗，令部份女顧客以為錯入男廁。（網上圖片）

解決排隊宿疾 靠擴充空間結構

根據國家住房和城鄉建設部頒佈的《城市公共廁所設計標準》，在商業街區、交通樞紐等客流密集場所，女性廁位與男性廁位的比例應不低於 2:1。多地公廁在建築落實上男女廁位配比未達標，加上男廁常規額外配置小便斗，使男性整體如廁通量與實際可用廁位遠高於女性。



由於女性在經期、孕期、哺乳期或攜帶幼童時，如廁耗時必然較長，單純透過「改變女性如廁姿勢」來加速流轉，顯然是本末倒置。