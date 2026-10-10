有片｜大埔男站馬路露械小便　司機嚇壞褪車躲避　質疑吸依托咪酯

俗稱「太空油」的依托咪酯已被港府納入《危險藥物條例》列為毒品，吸食或管有均屬違法，市民切勿以身試法！日前有司機在駕駛群組分享「車Cam（行車紀錄）片」，顯示他凌晨駛經大埔某街道時，1名男子腳步浮浮走出馬路，之後更站在車前阻擋去路，樓主只好停車靜觀其變。未幾男子突然掏出下體疑似向地下小便，樓主見狀即時倒車避免被波及，然而他不停倒車躲避，男子卻步步逼近，他懷疑對方吸食「太空油」才如此失控。



大埔有男子疑吸食「太空油」，神態迷糊走出馬路。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子在車前掏出下體，疑向地下小便。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

事件引來網民熱議，不少人表示驚嚇，「似喪屍片情節」、「好似啲飛蛾咁追光，你去邊佢都追住你車頭啲光」；但有留言猜測對方只是喝醉酒，「嗰邊幾間酒吧，好多醉酒佬去飲酒」。



男子腳步浮浮走出馬路 司機被迫停車

該司機在facebook「車cam L（香港群組）」上傳長達2分8秒的影片，猜測稱「呢條友應該上咗太空」。片中可見，事發於周三（10月7日）凌晨5時許，樓主駕車從大埔崇德街右轉入仁興街，中途突然遇到1名男子腳步浮浮走出馬路中間，只見他無法直線行走，之後更站在車前阻擋去路，樓主被迫停下等候。

樓主當時駕車從大埔崇德街右轉入仁興街。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主當時駕車從大埔崇德街右轉入仁興街。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

有男子腳步浮浮走出馬路，只見他無法直線行走。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子之後站在車前阻擋去路，樓主被迫停下等候。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子之後站在車前阻擋去路，樓主被迫停下等候。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子身體似是不受控，忽然向後拗腰擰頭。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子身體似是不受控，忽然向後拗腰擰頭。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子掏出下體疑小便 司機倒車免被波及

片段顯示，男子當時身體似是不受控，忽然向後拗腰擰頭，雙方對峙一陣後，男子突然拉下褲頭掏出下體，疑似向地下小便，樓主察覺不妙即時倒車退後，對方似乎「完事」便迅速整理好褲子。其時樓主已退後並和男子保持一段安全距離，但男子仍然未能自控，不停沿馬路往樓主座駕方向行走，樓主見狀唯有繼續後退，最終退回崇德街，片段至此告終。

男子突然拉下褲頭掏出下體、疑向地下小便。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

他之後迅速整理好褲子。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子不停游走在馬路中間。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子不停游走在馬路中間。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主只好倒車，和男子保持安全距離。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

連環圖！司機倒車躲避 男子步步迫近

樓主最後被迫後退至崇德街。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民形容似喪屍片

許多網民指片中男行為嚇人，「5點幾見到呢啲真係嚇X死人」、「似喪屍片情節」、「你應該好似其他車咁泊埋一邊熄燈熄車，佢就睇你唔到」，又笑稱「萬聖節快樂」、「年度最佳車cam片系列之生化危機」、「條友心諗點解個尿兜愈走愈遠」。

好似啲飛蛾咁追光，你去邊佢都追住你車頭啲光，你走唔甩㗎啦 網民意見

疑飲醉酒？ 網民透露：嗰邊多酒吧

惟有人估計對方未必是吸食「太空油」，「嗰邊幾間酒吧好多醉酒佬去飲酒」、「飲醉酒啫，避下」，但有意見認為無論男子是吸食毒品還是醉酒，貿然走出馬路實在危險，「報警啦，害死下一個司機」。

「依托咪酯」被列為毒品 管有或吸食均屬違法

保安局在官方網站強調，依托咪酯（前稱太空油）與大麻和可卡因一樣，均屬毒品。而根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物；或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年 。

在公眾地方進行猥褻行為 可被罰款2,000元及監禁6個月

香港法例第200章 《刑事罪行條例》 第148條列明，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可被處以2,000元罰款及監禁6個月。

公眾地方大小便 可被罰款5,000元

根據香港法例第132BK章 《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8條，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，違例者可被罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

（facebook＠車cam L（香港群組））