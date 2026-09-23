青衣的士司機馬路小便阻路！後方司機疑邊聽歌邊等候　歌詞成焦點

人有三急都不代表可以隨處便溺，特別是職業司機，更應注意個人操守。Facebook群組「車cam L（香港群組）」於9月17日流傳2段經剪輯合併的影片，不排除是「車Cam」拍攝，同樣顯示1輛市區的士離奇停在路中，身穿深色短袖上衣和紅色短褲的男司機打開車門下車，面向車門而背對鏡頭，站着疑似小便，路面有一大灘相信是尿液，司機「揈」完下體後上車開走，過程大約30秒。



事發日期及時間暫時不明，相信是傍晚至開始入夜時分。但從畫面可見，現場是青衣西草灣路近清梅街，涉事道路屬雙向行車，各有一條行車線，附近沒有公廁，但左轉入清梅街就是掘頭路，附近都有草叢，的士司機毋須停在路中便溺。由於的士停泊路中，所以後方車輛無法爬頭離開，尾隨司機只能等到的士司機完成「如廁」，其間附近亦有其他車輛經過。



有汽車從遠處拍攝到的士停在路中。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片同時播放香港歌手彭健新的經典歌曲《陽光大減價》，不排除是尾隨司機一邊聽歌，一邊被迫等候的士司機完成「解放」：

你又曬，我又曬，剝晒衫褲剝晒鞋。



搏命曬，不必驚醜怪。



身穿深色短袖上衣和紅色短褲的男司機打開車門下車，面向車門而背對鏡頭，在原地疑似小便，路面有一大灘相信是尿液。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

你又曬，我又曬，剝晒衫褲剝晒鞋。



自由舒暢，實在愉快！自由舒暢，實在愉快！自由舒暢，實在愉快！



司機揈下體。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片引來許多網民討論：

「表演？」



「人定狗？可以周圍屙」



司機疑小解後上車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

「歌詞好應景，剝晒褲，不必驚醜怪，自由舒暢，實在愉快」



「西草灣路咁X多車都係中間屙，前面左轉就有掘頭路，大把位畀你屙啦」



的士開車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第8（1A）條，任何人不得在街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，初犯者最高可罰款5,000元，其後再犯則可被罰款1萬元。

另一段影片顯示司機揈下體。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另外，當眾便溺亦有機會構成公眾地方行為不檢，根據法例第228章《簡易程序治罪條例》第4條，任何人無合法權限或解釋而在公眾或無掩蔽的地方或其他不適當的地方大小便，有機會觸犯在公眾地方犯的妨擾罪，一經定罪可被罰款2,000元或監禁3個月。

的士開車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）