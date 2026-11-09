【#家長稱章魚仔爆開湯汁燙傷女兒#】內地發生1宗罕見的打邊爐（吃火鍋）燙傷事故！浙江省杭州市1名10歲女童隨父親去吃海鮮火鍋，當夾起剛煮熟的「章魚仔」時，熱湯突然直濺而出，直噴女童臉部，導致她額頭皮膚脫落，經醫院診斷為二度燙傷，醫生更指出可能會留下永久性疤痕。



事發8個月後，女童母親向涉事食肆索償41,400人民幣（約48,630港元），但店家以「尚未實際發生、自行預估的後續費用」為由拒付，當地市場監督管理局介入調解無果後，已正式終止調解，家長如堅持索償，恐要對簿公堂再作裁決。



女童母親向涉事食肆索償41,400人民幣，但店家以「索償項目屬預估費用」為由拒付。（《1818黃金眼》影片截圖）

10歲女童隨父親去吃海鮮火鍋，當夾起剛煮熟的「章魚仔」時，熱湯突然直濺而出，直噴女童臉部，導致她額頭皮膚脫落，經醫院診斷為二度燙傷。（《1818黃金眼》影片截圖）

夾起章魚仔熱湯即爆濺

據浙江《1818黃金眼》報道，傷者母親蔣女士指出，事發於今年3月1日，其丈夫帶同10歲女兒到杭州市余杭區西溪印象城的「亞頂鮮海鮮自助餐廳」用餐，該店主打顧客自煮火鍋模式，女兒在餐盤中夾起1隻煮熟的章魚仔時，滾燙的湯汁瞬間爆濺。

10歲女童由父親帶去海鮮自助餐廳用餐，該店主打顧客自煮火鍋模式。（《1818黃金眼》影片截圖）

10歲女童由父親帶去海鮮自助餐廳用餐，該店主打顧客自煮火鍋模式，有墨魚仔等海鮮供應。（《1818黃金眼》影片截圖）

涉事餐廳主打顧客自煮火鍋模式，有墨魚仔等海鮮供應，店員指墨魚仔都是開口的。（《1818黃金眼》影片截圖）

涉事餐廳主打顧客自煮火鍋模式，有墨魚仔等海鮮供應，店員指墨魚仔都是開口的。（《1818黃金眼》影片截圖）

女童在餐盤中夾起1隻煮熟的章魚仔時，滾燙的湯汁瞬間爆濺。（《1818黃金眼》影片截圖）

女童戴眼鏡幸保眼睛 額頭燙至嚴重脫皮

蔣女士表示，幸好女兒當時戴着眼鏡，眼睛倖免於難，但額頭正中央當場被燙脫一大塊皮。她批評店方事後處理不當，店員僅拿燙傷膏塗抹，未有即時安排大量流動冷水沖洗助降溫，亦沒有協助送院。

事發後，父親用紙巾搓女兒受傷的額頭，結果皮都破了，而父女未有立即中止用餐送醫，直至2人都吃飽後，才在母親電話催促下前往醫院求醫。經多間醫院診斷，女童額頭屬二度燙傷，且被告知有極大機會留疤。事隔數個月後，女童的額頭皮膚長回，但依然留有明顯色差，整形外科醫生建議長遠需接受點陣激光，再配合色素移植手術。

額頭正中央當場被燙脫一大塊皮，但父女吃飽飯後，才在蔣女士催促下前往醫院求醫。（《1818黃金眼》影片截圖）

經多間醫院診斷，女童額頭屬二度燙傷，且被告知有極大機會留疤。（《1818黃金眼》影片截圖）

家長稱食肆佔七成責任 列出開支索償¥41,400

事後蔣女士向店方索償，詳細列出醫療費、護理費、營養費、交通費、後續疤痕修復費，另加12,000人民幣（約14,100港元）的精神損害撫慰金，總金額約59,100人民幣（約69,430港元）。蔣女士認為餐廳未盡安全保障義務，應承擔七成主要責任，按比例向店家索賠41,400人民幣（約48,630港元），並要求一次過付清。

蔣女士認為餐廳未盡安全保障義務，應承擔七成主要責任，按比例向店家索賠41,400人民幣，並要求一次過付清。（《1818黃金眼》影片截圖）

餐廳拒即賠：按司法程序判定去承擔責任

餐廳店長向傳媒表示，原本打算連同醫療費及餐費，向家長付約1,800人民幣（約2,110港元）作了結，但見到對方備註寫明「這只是一部分費用」，遂終止轉帳。店長強調，家長索償金額大部份屬於「尚未實際發生、自行預估的後續費用」，店方立場是支持依法處理，「如果司法程序判定食肆該承擔多少責任，店家絕不推搪」。店方同時承認，餐台以往曾設置燙傷警示標誌，但後來沒有持續放置，目前僅對攜帶幼童的顧客提供口頭提醒。

店方立場是支持依法處理，「如果司法程序判定食肆該承擔多少責任，店家絕不推搪」。（《1818黃金眼》影片截圖）

店方承認餐台以往曾設置燙傷警示標誌，但後來沒有持續放置，目前僅對攜帶幼童的顧客提供口頭提醒。（《1818黃金眼》影片截圖）

閉路電視已交警方 當局調解無果終止程序

對於事發經過，雙方說法存在明顯出入。蔣女士稱章魚仔自己爆開；店長說孩子夾起後用筷子戳了一下才濺出湯汁，工作人員指店內章魚仔都已開口、不含湯汁。店方稱閉路電視錄像已交派出所，未向記者提供，因此章魚仔到底是「爆開」還是「戳開」，尚無公開證據判定。

雙方分歧過大未能達成一致，市監局依法終止行政調解，並建議家長循法律訴訟程序維護權益。（《1818黃金眼》影片截圖）

蔣女士早前向杭州市余杭區市場監督管理局投訴，監管部門於10月26日正式給出書面回覆，指由於商家無法滿足投訴人的賠償訴求，雙方分歧過大未能達成一致，市監局依法終止行政調解，並建議家長循法律訴訟程序維護權益。

網民指家長應自行負責

對於這宗個案，不少網民除了指索償金額過於離譜，更質疑事發後父女竟然吃完火鍋才去求醫，紛紛留言指家長應自行負責：

「小孩子自己用筷子戳出來的事情…你們兩夫妻就是訛錢」



「這最多算意外，不可能是事故。家長該負全責，與他人無涉。」



「燙傷還只管繼續吃，真好意思，把自己曝光了！」



「商家其實沒啥大錯，墨魚就是長那樣的」



女童燙傷後沒有立即往求診，恐錯過了黃金抗炎與減低疤痕形成的關鍵救治期。（《1818黃金眼》影片截圖）

台灣《康健》雜誌醫學急診衛教專欄指出，高溫液體噴濺導致的二度燙傷，皮膚深層組織在接觸高溫當下仍會持續聚積熱能，必須立刻以15至30分鐘的流動冷水沖洗進行物理降溫。涉事店方第一時間未協助以流水降溫，反而直接在患處塗抹油性燙傷膏，極易將高溫餘熱鎖在真皮層內，進一步加深組織壞死與色素沉澱風險；而傷者在受創後延遲就醫，亦錯過了黃金抗炎與減低疤痕形成的關鍵救治期。