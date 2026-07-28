大馬19歲好哥哥為弟弟炸薯條　突癲癇跌向油鍋　面胸嚴重燙傷送院

馬來西亞日前發生1宗令人心痛的意外事件，1名19歲青年於7月18日上午，應弟弟要求在廚房炸雞塊和薯條時突發癲癇，青年隨即失去意識，倒向熱油鍋，導致面部以及胸口遭到嚴重燒燙傷。家人發現隨即將青年送往附近的私家診所，隨後又緊急轉至蘇丹阿都哈林醫院（HSAH）的深切治療部（ICU）接受治療，醫生為幫助青年減輕疼痛，使用藥物讓青年進入昏迷狀態。目前青年家人為減輕巨大醫療負擔，向外發起籌款。



大馬19歲青年炸薯條突發癲癇跌向油鍋，導致面部以及胸口遭到嚴重燒燙傷。（網上圖片）

19歲青年炸薯條突發癲癇倒向油鍋

據《kosmo！》報道，事發於7月18日上午11時許，馬來西亞吉打州1名19歲青年莫哈末哈茲，應弟弟要求在廚房準備食物。他剛炸好雞塊，正準備將薯條放入油鍋時，癲癇突然發作並失去意識，隨即倒向熱油鍋。

青年49歲父親表示，事發時，青年的母親在屋內，自己則在屋外工作，均未聽見青年的呼喊聲和鍋具掉落聲。

醫生使用藥物讓青年進入昏迷以減輕疼痛

青年父親回憶「我一進廚房就看到兒子躺在地板上」、「那時候他的癲癇剛剛停止發作」、「我把他叫醒了，但是他不太會說話」。家人隨即將青年送往附近的私家診所，隨後又緊急轉至蘇丹阿都哈林醫院（HSAH）深切治療部（ICU）接受治療。

經診斷，青年面部以及胸部遭到嚴重燙傷，醫生為減輕燙傷帶來的疼痛，使用藥物讓青年進入昏迷狀態，暫時無法確定青年何時能清醒。

青年出生3天起患有癲癇症

據了解，青年是家中4名兄弟姐妹中的長子，平時十分懂事，但他從出生3天起就患有癲癇症，平均每月會發作4至5次。因身體原因，失業的青年平時一直在家中陪伴43歲的母親並主動承擔家務。目前青年家人為減輕巨大醫療負擔，已向外發起籌款。

（《kosmo！》）

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樓主透過事件，大讚港人的人情味和效率，「大家互相補位，仲要全部都係自動波，盡在不言中」，認為茫茫人海有這種守望相助精神很難得。有網民亦表揚現場施援手的乘客，「其實香港人真係好有愛」、「雖然近年大家個樣係冷漠咗，但我相信香港人嘅內心係不變嘅」。



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