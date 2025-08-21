日男墮溫泉水溝全身燙傷亡!　居民不知水溫高　政府終改進這措施

日本鹿兒島發生奪命意外！指宿市有1名中年男子不慎墮進充滿高溫的溫泉水溝中，接載他的的士司機發現，通知男子兄長前來營救，男子因全身嚴重燒燙傷，昏迷留院10天後，因多重器官衰竭身亡，他的哥哥與鄰居救援時也燒傷雙腿。 而當地居民並不知道該區域水道水溫如此高，而市政府事後將防墮護欄由0.8米加高至1.1米高，並承諾增設警示標誌，防止再有悲劇發生。



36歲死者下的士後，墮入溫泉水溝中，全身被燙傷，留醫10天終不治。（網上圖片）

據日媒報道，事發於6月21日凌晨時份，36歲死者是當地的餐廳東主，事發時由的士司機送返家，發現他下車後墮入溫泉水溝中，立即通知其兄長前來營救。死者被發現時已失去意識，側身浸在滾燙的溫泉水中，全身嚴重燒燙傷，送院留醫10天後不治。死者兄長和有份救人的鄰居，兩人的雙腿也被燒傷。

事發水溝水溫可達攝氏60度

涉事水溝深約1米、寬約1.5米，主要來自溫泉設施及住家流出的熱水，水溫可達攝氏55至60度，沿線設有0.8米高圍欄。意外發生後，市政府已在8月初在水道，將防墮護欄加高至1.1米高，並承諾進一步檢視市內其他溫泉水道，增設警示標誌，原因是這宗意外非首宗，早於1994年曾有老人因跌入另一處溫泉水道而燒傷身亡。

市政府在事後將防墜護欄加高至1.1米高。（網上圖片）

死者父母揭露當地居民也不知道該區域水道水溫竟這麼高，而該地亦是學童上學必經之路，因而呼籲市府盡快增設安全措施，以免悲劇重演。

溫泉水量龐大增加管理難度

日本水安全協會理事長、長岡工業大學教授齊藤秀俊認為，指宿市天然湧泉量龐大，管理難度極高，應公開事故紀錄加強居民警覺性。他又指出，「最理想的方法是以圍欄徹底阻隔溫泉水流，但現實中難以執行」。