23歲碩士生遭撞心智退化剩3歲　16歲無牌少年撤刑事立案:危害不大

山東省荷澤市成武縣1宗交通意外判決備受關注，1名23歲長春大學碩士生，於2025年除夕前被1名無牌駕駛電動三輪車的16歲少年撞致顱腦損傷，受害人經歷兩次開顱手術後雖然甦醒，但心智已退化至如幼童般，生活無法自理。當地法院雖判決肇事少年及其父親需賠償28萬人民幣（約30萬港元），但對方名下並無可執行財產，賠償恐成空。



肇事少年父親近日接受內地傳媒訪問時明言，家中「一貧如洗」無力支付賠償，但拒絕讓兒子輟學打工還債，堅持兒子要繼續讀書，聲言「我這輩子還不清，就讓兒子接着還」。



23歲長春大學碩士生王斌於2025年除夕前，被1名無證駕駛電動三輪車的16歲少年撞致顱腦損傷。（網上圖片）

23歲長春大學碩士生王斌於2025年除夕前，被1名無證駕駛電動三輪車的16歲少年撞致顱腦損傷。（網上圖片）

23歲研究生生兩度開顱保命 心智退化至3歲幼童

據內地媒體《紅星新聞》報道， 受害人王斌原是長春大學的碩士研究生，距離畢業僅餘半年，意外發生於2025年1月21日傍晚，當時王斌正與朋友沿着成武縣328號省級公路旁散步，突然被身後1輛猛衝而至的電動三輪車撞倒。

王斌傷勢極其嚴重，診斷為特重型顱腦損傷，程度構成重傷二級，他在深切治療部（ICU）昏迷4個月，其間經歷2次大型開顱手術，雖然最終醒來，卻已認不出身邊親人。王斌的姐姐王敏透露，弟弟目前只能坐輪椅，右手萎縮，眼神空洞，心智如3歲幼童，見到親人只會咧嘴傻笑，笑容令家人感到心碎。

王斌傷勢極其嚴重，診斷為特重型顱腦損傷，程度構成重傷二級，他在深切治療部昏迷4個月，其間經歷2次大型開顱手術。（網上圖片）

王斌目前只能坐輪椅，右手萎縮，眼神空洞，心智如3歲幼童，見到親人只會咧嘴傻笑，笑容令家人感到心碎。（網上圖片）

16歲少年無牌駕駛負全責 警方撤銷刑事立案引爭議

事故的肇事者是16歲高一學生王某，他不僅無牌駕駛，事發時還低頭玩手機，沒注意眼前行人因而不慎撞到受害人王斌，經交警判定王某需對這宗事故負全部責任。然而案件後續的法律處理過程引發了不少爭議：當地警方最初以交通肇事罪立案，之後卻以王某「情節顯著輕微、危害不大」為由撤銷刑事立案，一審法院最終判決王某及其父親賠償28萬人民幣（約30萬港元）。

肇事者為年僅16歲的高一學生王某，當時是因為在看手機，沒注意到眼前行人，並且屬於無牌駕駛。（網上影片截圖）

王斌目前只能坐輪椅，右手萎縮，眼神空洞，心智如3歲幼童，見到親人只會咧嘴傻笑，笑容令家人感到心碎。（網上圖片）

判賠28萬人民幣 肇事者父指家貧無力支付 拒兒子打工還債

不過，這筆對王家而言是「救命錢」的賠償，至今仍無着落。王某的父親近日接受內地傳媒訪問時表示對事件感到愧疚，但家中一貧如洗，無力支付。他稱16歲的兒子曾想輟學打工還債，但他堅持要兒子繼續讀書，「我這輩子還不清，就讓兒子接着還」。

目前，23歲的王斌被迫休學，而16歲的肇事者則繼續在校就讀高二，兩人的命運形成強烈對比。