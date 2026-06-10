玩充氣城堡！內地爸斥推人小孩無家教　遭家長打入ICU 　警列刑事

貴州威寧發生1宗惡劣傷人案！馬先生帶兒子在充氣城堡玩耍時，因不滿兒子被另1名小孩推倒，馬先生一時氣憤，怒斥對方「無家教」，結果引來對方家長強烈不滿，被當眾暴打。馬先生隨即被送往醫院ICU搶救，醫院更一度發出病危通知書。當地警方表示，案件於4月將此案正式列為刑事案處理。



馬先生帶兒子在充氣城堡玩耍時，因不滿兒子被另1名小孩推倒，馬先生一時氣憤，怒斥對方「無家教」，結果遭對方家長當眾暴打。（AI生成圖片）

馬先生在毫無防備下頭部與身體多處受到重傷，當場陷入昏迷。（網上圖片）

罵對方小孩「無家教」遭暴打

據《紅星新聞》報道，2月15日，貴州威寧的馬先生帶著自家兒子在廣場充氣城堡玩耍，途中他發現兒子被另1名孩子推倒。情急之下，馬先生怒斥對方「無家教」，對方家長聽到後隨即大怒，衝上前對馬先生進行毆打。

經司法鑑定，馬先生顱腦損傷程度為「輕傷1級」，身體其餘三處傷勢被鑑定為「輕傷2級」。（網上圖片）

馬先生在毫無防備下頭部與身體多處受到重傷，當場陷入昏迷，隨即被送往醫院ICU進行搶救。

醫生曾下達病危通知書，經司法鑑定，馬先生顱腦損傷程度為「輕傷1級」，身體其餘三處傷勢被鑑定為「輕傷2級」。

馬先生透露，至今仍留下後遺症，並且已經完全喪失嗅覺。

經司法鑑定，馬先生顱腦損傷程度為「輕傷1級」，身體其餘三處傷勢被鑑定為「輕傷2級」。（網上圖片）

警方：此案正式列作刑事案處理

根據立案報告書內容，這起傷人案於4月正式以刑事案件立案偵查，6月7日，威寧縣六橋派出所辦案警方表示，偵查案件工作已有進展，詳細案情不便對外公布。

網民痛斥：熊孩子是家裏病得最輕的

事件在社交平台曝光後，引起大批網民激憤，紛紛痛斥施暴家長「毆打到ICU，太狠了」、「對方家長以實際行動來證明孩子無家教」、「沒有熊孩子，只有熊家長」、「孩子是家裏病得最輕的」、「不是所有人都適合養孩子」、「老鼠的兒子會打洞」。

其他報道：幼師滑倒坐斷2歲童右腿 家屬要求賠償¥10萬 園方逐點反擊拒和解

河南發生幼稚園老師滑倒坐斷學童右腿意外。鄭州1間幼稚園的2歲女童取水時，1名老師不慎踩中地上一灘水跣腳滑倒，剛好跌倒坐在女童身上，導致女童右腿骨折。家屬指園方只支付購買護具費用，稱女童受傷是意外，又拒絕家屬查看閉路電視紀錄。



園方承認他們應負全責，但澄清從未拒絕家屬查看閉路電視，反控訴家屬不出示醫療收據卻要求10萬（約11.5萬港元）、5萬（約5.7萬港元）賠償金，更多次在幼稚園「堵門」。女童家屬表示追討責任只為「爭一口氣」，雙方最後決定對簿公堂。多數網民認為家屬要求的賠償金額在合理範圍，但不能「空口要價」。



1名2歲學童取水時被不慎跌倒的幼稚園老師坐斷右腿，需佩戴醫療護具進行保守治療。（《都市報道》影片截圖）

75公斤老師不慎跌倒 坐斷2歲女童右腿

據《都市報道》報道，鄭州貝佳美幼稚園1位老師不慎滑倒坐在1名2歲學童的腿上，導致幼童右腿骨折。事發2025年9月19日，女童在取水時，地上正好有一灘水，老師經過時踩中滑倒，剛好坐在她的腿上。據女童外婆韓女士透露，老師體重約75公斤，女童後送院檢查確認「右腿脛骨骨折」，需佩戴醫療護具進行保守治療。

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