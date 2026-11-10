北角老字號「德成號」的手工蛋卷是香港人氣「神級手信」，每日大排長龍搶購，一罐難求，而店舖對打尖處理手法亦令人讚歎！有港男於社交平台Threads發布影片，分享在德成號排隊時被「打尖」經歷，除了他以「高EQ」及「邏輯」說法，成功擊退3名企圖以「扮傾偈」攝位的打尖大媽大叔外，德成號店員「霸氣」處理打尖客做法，亦成為全網焦點。



網民紛紛激讚店員，直呼「有原則的公司，太好喇，我鍾意！」、「唔怪得德成號（手工蛋卷）咁好味，原來落咗正氣」、「真係擊敗打尖嘅高招」、「真係好絕」。



片主直斥打尖對其他排隊人士不公平。（Threads@motorobot_hk）

北角德成號3名大媽大叔「扮傾偈」打尖事件始末

「估唔到去德成號最開心嘅唔係買到蛋卷，而係擊退班打尖黨」。該港男於Threads發布2段影片講述「KO打尖黨」經歷。他表示，當日早上9時10分抵達德成號門外排隊，本身排在1名灰衣大叔後面，怎料大叔前面「愈企愈多人」，原來有3名大叔大媽「慢慢逐個扮傾偈企入嚟」。

3名大叔大媽企圖以「扮傾偈」手法打尖，但最終被擊退。（Threads@motorobot_hk）

面對打尖，樓主未有動怒，反而展現出教科書級別的「高EQ」與「邏輯」思維應對，以平靜語說道理。而最後令他更驚訝的是德成號店員「霸氣」處理打尖客做法，直呼「想喺度大大力讚下德成號嘅職員！完全係典範」。

【影片直擊】港男教科書級應對「打尖黨」：拍照存證講邏輯 大媽辯稱「只係傾偈」否認打尖

從第1段影片看到，樓主冷靜地向「打尖」的大媽大叔「攤牌」，「你哋3個係咪買㗎？因為原本得佢（灰衣大叔）1個排」。其中1名大媽聞言表示「我哋畀你排先啊」，樓主即以道理反駁「唔係你畀我排先啊，係你哋3個本身唔喺度㗎嘛」，要求3人到後面重新排隊，否則會通知職員，「你哋想而家返去（後面）排，定我而家同個職員講（打尖）？」。

你哋想而家返去（後面）排，定我而家同個職員講（打尖）？ 港男質問打尖人士

港男質問打尖者是否買蛋卷，表明會向職員投訴。（Threads@motorobot_hk）

港男質問打尖者是否買蛋卷，表明會向職員投訴。（Threads@motorobot_hk）

港男質問打尖者是否買蛋卷，表明會向職員投訴。（Threads@motorobot_hk）

不過大媽聲言「我哋無打尖啊，3個一齊」，樓主回應「我影晒相嘅。3個扮傾偈行入嚟」。經一番理論，其中1名大媽表示「我哋唔買，你買，我哋傾偈」，另1名紅衣大媽卻說「我買啊，我老公嚟排隊」，又聲言只是「傾偈」，不認識另外兩名大媽和大叔。樓主之後轉為排到3人前面，影片結束。

德成號店員霸氣封殺「打尖黨」：唔賣！

第2段影片看到，眾人排到櫃枱前，樓主向職員指出「後面呢個（紅衣大媽）打尖」，女職員聞言即「霸氣」表示「唔賣（畀紅衣大媽）！打尖吓？」。見紅衣大媽站在櫃枱前沒有離開，女職員下達「限時封殺令」，不准紅衣大媽在整個11月內購買其蛋卷，「妳決定企喺度啦嘛？咁我影低（相）㗎喇，成個11月唔畀買㗎喇，打尖吖嘛」。影片至此結束。

女職員獲知有人打尖，聞言即「霸氣」表示：「唔賣（畀紅衣大媽）！打尖吓？」（Threads@motorobot_hk）

女職員獲知有人打尖，聞言即「霸氣」表示：「唔賣（畀紅衣大媽）！打尖吓？」（Threads@motorobot_hk）

女職員獲知有人打尖，聞言即「霸氣」表示：「唔賣（畀紅衣大媽）！打尖吓？」（Threads@motorobot_hk）

港男激讚德成號：完全係典範

樓主在帖文補充，自己一開始排隊時，已見到職員在處理其他「打尖」人士，因此有信心向職員反映事件，「不過唔知原來會罰成個月冇得買咁爽，同埋嗰句『唔賣』真係好型，好有霸氣。好在有佢哋先可以搞掂班打尖黨，正！」。

網民：唔怪得德成號咁好味, 原來落咗正氣

網民看過事件紛紛激讚樓主和店員「做得好」：

「全力支持所有店家都係咁做！」



「有原則的公司，太好喇，我鍾意！」



「唔怪得德成號咁好味, 原來落咗正氣」



「respect樓主好脾氣堅守正義，respect職員真係做嘢」



「樓主好冷靜，全程有邏輯又講道理，無粗口、無鬧人，抵讚。舖頭有正視，唔賣畀打尖嘅人更抵讚」



「全香港嘅店員都好似呢間德成號蛋卷嘅店員咁就好啦」



「影返張自己開始排隊嘅前後相，真係擊敗打尖嘅高招」



「正×100，真係好憎人打尖」



「德成號」手工蛋卷被譽為是香港「神級手信」。（HKTVmall官網圖片）

「德成號」手工蛋卷被譽為「神級手信」 成炒賣代購目標

創立於北角渣華道的「德成號」擁有逾70年歷史，其手工蛋卷被譽為是香港「神級手信」。由於堅持全人手捲製，每日產量極為有限，目前門市僅於逢星期四、五、六早上公開發售，且每人每日設有限購名額（每位限買2小盒或1大盒），通常開門不足數小時便告售罄，也因此出現大量炒賣代購以及代排隊群體。