港鐵大媽帶大行李搭扶手梯「左右企」跌倒！目擊者驚：打保齡全倒

攜帶大型行李，切勿乘搭港鐵扶手電梯，免生意外。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵屯馬綫柯士甸站有一群攜帶大型行李的大媽，乘搭扶手電梯站滿兩邊，詎料當中有大媽跌倒釀成意外，目擊者形容「就這樣像打保齡球一樣，全倒」。最終扶手電梯需要停用，旁邊大媽合力扶起跌倒的大媽，場面混亂。



影片震撼網民，「明明有升降機，偏不去」、「見到呢啲人唔好跟尾。自己要醒目」，又憂慮會造成「骨牌式」倒地「人踩人」意外。事件同時引起網民爭議港鐵扶手電梯「左右企穩」安全問題，「左右兩邊企，咪無空間避，一有意外就打保齡咁」。



港鐵屯馬綫柯士甸站有一群攜帶大型行李的大媽，乘搭扶手電梯站滿兩邊，詎料當中有大媽跌倒釀成意外。（Threads@uistik100）

乘搭港鐵扶手電梯要遵守規矩。有網民於11月8日在Threads發布影片，指港鐵屯馬綫柯士甸站有一班大媽攜帶大型行李乘搭扶手電梯，結果有1名大媽跌倒釀成意外，「一堆人提着大型行李走扶樓梯（扶手電梯），就這樣像打保齡球一樣，全倒」。

【影片直擊】港鐵柯士甸站大媽攜大型行李乘扶手電梯摔倒 目擊者：像保齡球全倒

影片長34秒，現場為港鐵屯馬綫柯士甸站月台，有多名大媽攜帶行李箱、手推車等大型物品，乘搭連接大堂的扶手電梯，並站滿電梯兩邊。突然當中1名穿淺色上衣大媽向後跌倒，旁邊大媽們隨即合力扶起淺衣大媽及慰問。淺衣大媽成功站起，幸看似沒有大礙。

多名大媽攜帶行李箱、手推車等大型物品，乘搭連接大堂的扶手電梯，並站滿電梯兩邊，卻發生意外。（Threads@uistik100）

多名大媽攜帶行李箱、手推車等大型物品，乘搭連接大堂的扶手電梯，並站滿電梯兩邊，卻發生意外。（Threads@uistik100）

（Threads@uistik100）

畫面亦看到，扶手電梯上大媽們前方位置有行李箱倒下，有阿伯急忙撿起。另外，混亂期間，扶手電梯停止運作，不少乘客需要在扶手電梯口位置等候。

網民紛紛批評這群大媽離譜。（Threads@uistik100）

網民怒轟漠視安全 憂釀「骨牌式人踩人」

網民看過影片紛紛批評這群大媽離譜，又憂慮會造成「骨牌式」倒地「人踩人」意外：

「真的還好電梯沒事」



「見到呢啲人唔好跟尾。自己要醒目」



「明明有升降機，偏不去……」



爭議港鐵扶手電梯「左右企穩」安全問題

事件同時引起網民爭論港鐵扶手電梯「左右企穩」是否真的安全：

「所以就話左右兩邊企，咪無空間避，一有意外就打保齡咁」



「左右兩邊企咪又係出事」



「仲話左右一齊企，咁企而家就真係一鑊熟啦」



「首先攞大行李上扶手電梯一定係錯，但一早講過，左右企穩行李跌落嚟行李一定快過人，跑就跑唔切，但就連丁點閃避嘅餘地都冇埋，要企定定睇住物件衝埋嚟，將左右兩排人打保齡，剷晒落電梯底人壓人」



港鐵回覆《香港01》表示，根據紀錄，11月6日上午近11時，1名攜帶了行李的女乘客，於柯士甸站乘搭扶手電梯期間，懷疑失平衡跌倒，其他乘客按停扶手電梯，該乘客沒有受傷，其後與同行人士自行離開，而車站方面安排承辦商檢查及確認扶手梯運作正常後，重新開放使用。港鐵呼籲乘客為己為人，攜帶大型物品時應使用升降機，使用扶手電梯時緊握扶手。

港鐵扶手電梯意外年錄近500宗 六成涉攜帶大型物品、扶手梯行走失平衡

事實上，港鐵每年平均錄得近500宗扶手電梯意外。根據港鐵2026年中公布的最新數據顯示，單是今年上半年，港鐵已錄得233宗扶手電梯意外，當中高達六成事故涉及在扶手電梯上行走而失平衡、被他人碰撞和攜帶大型物品。為此，港鐵近年加強推廣「緊握扶手，左右企穩」及「帶大型行李搭𨋢幫到你」等安全運動，並派出穿着紅色背心的安全大使於各車站呼籲乘客改變「左行右企」舊習慣。

港鐵每年平均錄得近500宗扶手電梯意外。（Threads@uistik100）

搭扶手電梯不依指示屬違法！《港鐵附例》最高可罰$5000及監禁6個月

根據《港鐵附例》第28A(1)(c)條，除非得到港鐵公司特准，否則任何人不得不按港鐵公司所指示的方式及秩序上落任何自動梯，或企圖不按港鐵公司所指示的方式及秩序上落任何自動梯，違者可罰款5,000港元及監禁6個月。