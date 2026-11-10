幻彩詠香江11.18最後一夜！網民稱不可惜　拋新建議：霓虹耀香江

【幻彩詠香江／光影匯／香港特色／彌敦道】有22年歷史的香港旅遊項目「幻彩詠香江」，正式宣布將於11月18日上演最後一場，完成歷史任務，而旅發局表示明年將有其他光影項目推出。



有22年歷史的「幻彩詠香江」將於11月18日上演最後一場後完結。資料圖片。（梁偉權攝）

大家嘅集體回憶又無咗一個。 網民不捨

這個被網民戲稱為「幻彩揈（fing）香江」的節目終於要畫上句號，有網民留言表示不捨，「大家嘅集體回憶又無咗一個」，然後配上一個哭臉；但更多人表示早該取消，「乜原來仲喺度fing緊？」、「呢啲錢係有景嘅時候花㗎」、「嘥X氣，都幫唔到普羅大眾」。而在網民的爭議聲中，有人提出極具香港特色的方案，認為一旦成真，將可與維港景色互相輝映，真正吸引到各地遊客來港打卡。



「幻彩詠香江」於2023年元旦推出加強版煙火光影匯演照亮維港，觀看的市民莫不興奮雀躍。資料圖片。（夏家朗攝）

2005年獲列入《健力士世界紀錄大全》

「幻彩詠香江」於2004年1月1日起在維港兩岸正式登場，當時有20座港島區的建築物參與，並於2005年11月21日正式獲列入《健力士世界紀錄大全》（又譯：金氏世界紀錄），成為全球「最大型燈光音樂匯演」。至2005年底起，九龍沿岸建築物加入項目。「幻彩詠香江」每年平均經常開支約500萬元，2024年《財政預算案》中宣布撥款3.54億港元，擬用作重新設計、翻新及升級「幻彩詠香江」燈光音樂匯演，但計劃未有實質進展，反而正式宣布「幻彩詠香江」將「熄燈」。

「加強版」幻彩詠香江，會在維港兩岸部份大廈發放煙火。（旅發局提供圖片）

內地客嫌棄：內地無人機表演更好看

「幻彩詠香江」原意是吸引遊客，但並未見顯著效用，近年更有內地遊客表示嫌棄，直言「我們的無人機表演，或者前海啲大廈燈光更好看」。

有網民提出極具香港特色建議，「用幾千萬資助返啲舖頭裝霓虹招牌好過啦，班遊客係想睇80、90年代嘅香港呀」。 （Getty Images）

網民建議資助店舖裝霓虹招牌

至於替代方案，有網民提出極具香港特色的建議，「用幾千萬資助返啲舖頭裝霓虹招牌好過啦，班遊客係想睇80、90年代嘅香港呀」、「度度都有又無特別，根本係浪費金錢畀人賺，不如彌敦道起返晒突出嚟嘅招牌」、「就整霓虹耀香江啦，香港獨有！」。

新例只容許規模較小、風險較低的招牌

不過霓虹招牌這個建議未必能落實，因屋宇署自2013年9月2日實施「招牌檢核計劃」，只容許規模較小、風險較低的招牌經檢查、鞏固及核證後繼續使用，其後每5年重新檢核，霓虹招牌同樣適用，但昔日許多大型招牌已因條例所限而拆掉。計及2023年5月，全港現存合法或經檢核的招牌超過1.9萬個。



有網民提出極具香港特色建議，「用幾千萬資助返啲舖頭裝霓虹招牌好過啦，班遊客係想睇80、90年代嘅香港呀」。 （Getty Images）

霓虹師傅屈管吹玻璃手藝後繼無人

西九文化區的M+博物館自2013年起收集並修復已清拆的霓虹招牌，現有5塊納入館藏，包括1976年的「雞記麻雀耍樂」觀塘分店招牌。電影發展基金資助的電影《燈火闌珊》也在「首部劇情電影計劃」下獲資助公映，把霓虹拍成了故事。

網民和遊客想看到的，是融於日常生活的霓虹招牌，但礙於條件所限，傳統的霓虹招牌已買少見少，而霓虹師傅屈管吹玻璃的手藝亦後繼無人，用LED或無人機拼切出來的霓虹招牌，始終不是最地道那種香港味。

