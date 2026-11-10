幻彩詠香江落幕｜幻彩詠香江是什麼？列健力士紀錄　5組數說清楚

【幻彩詠香江／光影匯】「幻彩詠香江」經22年下周三（18日）終來到最後一夜。據了解，當局最快今日（10日）宣布於下周三（18日）為「幻彩詠香江」告別活動，當晚相關大廈樓頂會有煙火配合，為「幻彩詠香江」劃上完美句號。

「幻彩詠香江」2004年1月正式登場，2005年11月21日 獲正式列入《健力士世界紀錄大全》（金氏世界紀錄），成為全球「最大型燈光音樂匯演」。5組數字回顧「幻彩詠香江」的22年歷史。



▼財政預算案．停辦幻彩詠香港光影秀▼



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1.「幻彩詠香江」哪時開始？

．「幻彩詠香江」最初由旅遊事務署策劃，於2004年1月17日正式登場

2.「幻彩詠香江」有多少座地標參與？

．「幻彩詠香江」以維多利亞港兩岸建築物為舞台，配合音樂、燈光及雷射效果，打造大型多媒體匯演，初期港島北岸有18座大廈參與，其後逐步擴展。最新，維港兩岸超過40棟摩天大廈都會亮起燈光，參與表演的主要地標包括中環廣場、香港會議展覽中心、美國銀行中心、滙豐總行大廈以及兩座國際金融。

3.「幻彩詠香江」每年開支多少？

．「幻彩詠香江」由公營及私營機構共同參與。私人大廈因參與「幻彩詠香江」所涉及的經常開支，由私人大廈各自負責，政府並無有關資料。旅遊事務署及旅發局則負責維持匯演日常運作和保養的開支、支付新參與大廈的燈光編程費用，以及為參與匯演的政府大廈或場所的燈光和音響設備進行改善和更新的費用。「幻彩詠香江」於2023-24至2025-26年度每年平均所涉及的經常開支約為500萬元。

4.「幻彩詠香江」加了煙火及無人機後預算幾多？

．早年資料顯示，匯演以海港為背景，被形容為全球首創同類型演出，歷來耗資 4,400 萬元，而政府在《2024-25年度財政預算案》宣布預留3年合共3.54億元予旅發局推出新一期「幻彩詠香江」，包括期間的煙火及無人機表演。

．在2024-25及2025-26年度，旅發局利用部分撥款舉辦「光影匯．中環」光影表演、「幻彩詠香江」國慶特別版，以及在年中的多場煙火及無人機表演以配合節慶及大型活動，並聘請創意總監就新一期「幻彩詠香江」進行顧問研究。旅發局會利用餘下的未動用撥款(約2億元)舉辦以光影巡禮為主題的全新表演。

5.「幻彩詠香江」何時列入《健力士世界紀錄大全》？

．每天晚上，「幻彩詠香江」會點亮香港夜空，以燈光、激光和音樂表演帶來歡樂。在2005年，這場視覺盛宴正式獲列入《金氏世界紀錄大全》，成為全球最大型燈光音樂匯演。

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文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前預告，下半年將推出「山頂光影匯」。（資料圖片/陳葦慈攝）