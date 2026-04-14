耗資2億推光影巡禮取代幻彩詠香江　料將在尖沙咀銅鑼灣中環舉辦

財政預算案2026提到以光影巡禮為主題的全新表演取代「幻彩詠香江」。文體旅局今（14日）向特別財委會提交文件並表示，旅發局將用2億公帑推出以「光影巡禮」為主題的全新表演 ，預料首個表演將於5、6月登場，山頂是其中一個構思的選址 。



除了山頂外，旅發局參考過往光影匯演的成效，暫定將於中環、尖沙咀、以及銅鑼灣等地區，以節慶為主題推出沉浸式光影表演，吸引旅客留至夜晚。



▼財政預算案．停辦幻彩詠香港光影秀▼



+ 3

「幻彩詠香江」加強版煙火匯演將配以激光及射燈。（旅發局提供）

幻彩詠香江陪伴香港超過20年，過程中曾大型更新，已成功建立品牌，惟對旅客而言對比其他同類光影表演有所不足，當局早前指，未來將會由光影匯演替代幻彩詠香江，相關表演不會每晚上演。

文體旅局今（14日）向特別財委會提交文件，當中提到旅發局未來一年可動用約兩億元公帑舉辦光影表演，首個演出將在今年5、6月率先登場，山頂是其中一個構思選址。

▼2025年旅發局中環光影匯▼



+ 9

文體旅局又指，旅發局亦會以節慶主題舉辦光影表演演，突顯香港作為盛事之都的形象。考慮到去年在中環舉辦的光影匯演廣受好評，旅發局未來將在中環及其他地區例如尖沙咀、銅鑼灣，以節慶主題推出沉浸式光影表演，為旅客及市民帶來嶄新的節慶體驗，吸引旅客留港。

「幻彩詠香江」則不會即時停辦，會待全新表演推出後才結束，具體日期將另行公布 。