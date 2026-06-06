CHIIKAWA特展派幻彩應援扇 成功預約粉絲打蛇餅換領
撰文：韋景全
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創意品牌AllRightsReserved（ARR）將於8月至9月初舉行「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇：藝術宇宙）特展，今日（6月6日）先於舉行特展的尖沙咀 K11 MUSEA地下的士站，展開首輪「免費兌換CHIIKAWA幻彩應援扇」預熱活動，成功預約的粉絲在天氣不穩下，仍前來免費換領。
ARR表示，在工作人員的引導下，今日整體的免費換領過程十分流暢。早前已公布的特展優惠價預售門票，將於6月11日下午3時，於KLOOK正式開售。
「CHIIKAWA ARTIVERSE」（吉伊卡哇：藝術宇宙）特展將於8月1日至9月6日再於K11 MUSEA再次舉行，展覽將首次於香港展出超過130幅繪製出CHIIKAWA的插畫家Nagano的珍貴原畫重現作品，焦點是Nagano為本次展覽創作全新「CHIIKAWA迴旋木馬」，可同時供16人坐。入場門票由150元至550元，想坐迴旋木馬必須購買最貴門票。
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三款優惠價「預售門票及套裝」包括售價180元的一般門票、420元的「特典套裝」及550元「迴旋木馬座席券及特典套裝」。一系列全新限定商品將於8月1日同步登場，所有展覽限定紀念品僅限持票人⼠選購。
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