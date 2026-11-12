上海餐廳食放題帶行李箱偷25瓶酒水！　3食客遭AI智能監控斷正

吃放題（自助餐， Buffet）任飲任食向來是業界約定俗成的規矩，但上海近日卻發生1宗食客企圖以行李箱大規模夾帶酒水離店的事件！近日在上海1間連鎖放題餐廳，有3名年輕顧客攜帶行李箱入座，離店時因形跡可疑被店員截停。經當場清點，3人竟在行李箱、隨身斜揹袋及外套口袋內，藏匿了多達25瓶飲品與酒水。店方事後接受訪問時透露，成功破案全憑「AI智能監控預警」配合員工日常巡台，整宗事件最終以全數歸還物資平息，店方並未報警或私下罰款，處理方式在內地網絡引熱議。



現場工作人員逐一清點後發現，行李箱內部、隨身包袋乃至大衣暗袋內，密密麻麻塞滿了餐廳提供的市售高價品牌飲品及酒類，總數達25瓶之多。（抖音@「東盛觀察員」影片截圖）

經當場清點，3人竟在行李箱、隨身斜揹袋及外套口袋內，藏匿了多達25瓶飲品與酒水。（抖音@「東盛觀察員」影片截圖）

拖篋食放題暗藏玄機 AI監控響警號

根據內地《縱覽新聞》報道，事件發生於上海1間熱門自助餐分店。涉事的2男1女顧客進入餐廳時，隨身攜帶了1隻大型行李箱。在用餐期間，餐廳後台的「AI行為識別預警系統」偵測到該餐桌周邊出現頻繁且異常的物品移動軌跡，隨即向樓面工作人員發出警報。

3人起初神色慌張，藉詞「正在整理行李箱衣物」試圖拖延，但在店員堅持下最終同意當場開箱。（抖音@「東盛觀察員」影片截圖）

店長及侍應接報後暗中留意，並在3人結賬準備離店之際上前交涉。3人起初神色慌張，藉詞「正在整理行李箱衣物」試圖拖延，但在店員堅持下最終同意當場開箱。現場工作人員逐一清點後發現，行李箱內部、隨身包袋乃至大衣暗袋內，密密麻麻塞滿了餐廳提供的市售高價品牌飲品及酒類，總數達25瓶之多。



背著斜揹袋的男子隨後在口袋拿出兩瓶飲料，共累計7瓶。（抖音@「東盛觀察員」影片截圖）

背著斜揹袋的男子隨後在口袋拿出兩瓶飲料，共累計7瓶。（抖音@「東盛觀察員」影片截圖）

店方重申：無權私下開罰

該負責人強調，門店在核實情況後，考慮到3人當場承認不當行為並將25瓶酒水全數交還，最終決定不作報警處置，亦沒有進行任何罰款。

店方直言：「作為商家，我們完全明白自己沒有任何私自罰款的行政或執法權力。只要物品全數物歸原主，我們沒有作其他留難處理；但若遇到頑固拒絕歸還者，才會交由公安機關介入。」



門店在核實情況後，考慮到3人當場承認不當行為並將25瓶酒水全數交還，最終決定不作報警處置，亦沒有進行任何罰款。（抖音@「東盛觀察員」影片截圖）

公開影片警示「貪小便宜」

店方其後將經過打碼處理的影片片段上載至抖音官方平台。影片隨後在社交平台流傳，【#顧客吃自助用行李箱打包飲品被AI發現#】迅速登上微博熱搜，引發大量網民留言諷刺「這是去吃飯還是去入貨批發？」、「現在連食放題都要出動黑科技防盜」。

這是去吃飯還是去入貨批發？ 網民留言

現在連食放題都要出動黑科技防盜。 網民留言

企業代表解釋，公開片段絕非為了「公審」或曝光涉事顧客個人隱私，純粹希望向公眾發出警示。根據內地餐飲法規與市場觀察分析，自助餐行業的營運合約本質是「店內堂食無限享用，打包外帶需另行計價」，擅自藏匿帶走大量高價值酒水，隨時可能觸犯民事侵權甚至治安違法紅線。