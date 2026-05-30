有片！女子吃自助餐拔頭髮插贓　申全額退款　商戶揭吃霸王餐慣犯

福建發生情節離譜的「食霸王餐」事件！1名年輕女子在自助餐廳享用完價值78人民幣（約90港元）的餐點後，竟在網上平台以「食物有異物」為由申請全額退款，店員看到平台的退款申請很是疑惑，翻看閉路電視片段後發現，該名女子用餐後，竟然自拔頭髮放進碗裏，偽造食物有異物，受害餐廳已經報警處理。事發後，該商場多間商戶認出涉事女子，指她是慣犯，以同類手法騙吃免費餐。



女子疑覺得頭髮放置得太假，又拿起筷子在盤子裏攪動。（網上影片截圖）

年輕女子在自助餐廳享用完價值78人民幣（約90港元）的餐點後，竟拔自己的頭髮放進食物裏。（網上影片截圖）

女子用餐後自拔頭髮「加料」再申請退款

綜合內地媒體報道，涉事餐廳的閉路電視影片在網上引起熱議，事發於5月10日，從影片可以看到1名身穿條紋上衣的年輕女子坐在角落用餐，面前的餐盤以及飲品杯已經見底，就像是普通顧客用餐後悠閒坐着，但她接下來的舉動卻令人難以理解。

該女子確認四周無人後，低下頭，伸手到左邊的頭髮，挑出1根放進食物裏，動作十分俐落。其後女子疑覺得頭髮放置得太假，又拿起筷子在盤子裏攪動，把頭髮壓在食物下面，偽造成用餐時無意吃出頭髮的假象。

年輕女子將挑出的頭髮放進食物裏，動作十分俐落。（網上圖片）

女子離開後，店方發現線上平台出現1條退款申請，理由是「食物有異物」。（網上圖片）

老闆：實在想不通，78元有這麼吃不起嗎？

女子離開後，店方發現線上平台出現1條退款申請，理由是「食物有異物」，店員怎麼也想不通，為什麼這桌客人在店內從頭到尾沒有提任何意見，吃完就直接申請退款了；店員稱「錢已經退了，後面我們查閉路電視才知道她把頭髮放裏面」。

老闆得知此事後，隨即將影片上載到社交平台，並寫道「我實在想不通，78人民幣（約90港元）有這麼吃不起嗎？我們辛苦經營餐廳，雖然說錢不多，但是這是做人的底線」；店員透露該女子「還去過好多家商戶，感覺就是那種吃霸王餐的，附近商戶都知道她了」。商場內多間商戶向當地傳媒證實，該女子「確實有在不同商戶裏面弄這些東西，而且多家商戶的店長群裏面也有在說這件事情」，而受害餐廳已經報警處理。

女子疑覺得頭髮放置得太假，又拿起筷子在盤子裏攪動。（網上影片截圖）

涉事金額雖少但仍屬欺詐行為

雖然涉事金額未達到刑事詐騙立案標準，但女子虛構事實，騙取退款，是以非法佔有為目的欺詐行為；根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第49條，虛構事實、惡意騙取公私財物等詐騙行為，可被處5天以上15天以下拘留，並處罰500人民幣（約577港元）至1,000人民幣（約1,155港元）罰款。