沒吃幾塊肉就飽了？傳自助餐蘸料加飽腹劑阻狂吃　專家揭飽肚真相

「每次吃火鍋自助，蘸完芝麻醬沒吃幾塊肉就飽了！」有網民在社交平台發文，認為吃自助餐時離奇地沒吃多少就覺得飽，故懷疑蘸料被加入壓縮餅乾或不明化學添加物以增加飽腹感。



帖文惹來不少人表示有共鳴，紛紛留言指懷疑商家放了飽腹劑，企圖避免消費者「吃回本」。內地記者發現，合桃酥和壓縮餅乾成為網民懷疑的「飽腹元兇」，但有自助餐負責人告訴記者，這早已成為業內普及的調味手法，目的不是增加飽腹感，而是提升香味層次。另有業界人士指則指的確有飽肚的添加劑，但成本高兼違法，直言「根本划不來」，故沒有商家使用，反而是有其他招數可讓顧客沒吃多少就覺得飽。



每次吃自助餐都覺得自己沒吃多少就飽了，很多人都懷疑是不是商家放了「飽腹劑」。（AI生成圖片）

網民熱議自助餐「飽腹元兇」

據《齊魯晚報》早前報道，有名網民在社交媒體發文稱「每次吃火鍋自助，蘸完芝麻醬沒吃幾塊肉就飽了，懷疑蘸料裏添加了壓縮餅乾或不明化學添加物」，不少網民表示深有同感 ，紛紛認為自助餐的食物被「加料」；還有人分享經驗，稱吃自助餐時「先別吃甜食和主食，都是商家用來填肚子的陷阱」。內地記者發現網民大都懷疑蘸料中的合桃酥和壓縮餅乾是令人快速吃飽的「飽腹元兇」。

濟南某連鎖自助品牌負責人告訴傳媒，調料中添加飽腹劑純屬誤會，並直言國家食品添加劑標準中，根本沒有飽腹劑，就算是有，私自添加屬於違法行為，正規商家絕對不會冒這種風險。

調料批發老闆告訴記者，將磨碎的合桃酥加入蘸料，不僅能提升香味層次，還能讓蘸料口感更醇厚、更香濃。（AI生成圖片）

蘸料加「合桃酥」是公開秘密

內地記者實地走訪調料批發市場、網購多種商用自助蘸料，都未發現添加壓縮餅乾和不明化學飽腹物質；從事調料批發生意十多年的老闆告訴表示，蘸料確實會添加磨碎的合桃酥，但目的並非增加飽腹感，而是提升香味層次，還能讓蘸料口感更醇厚、更香濃，這早已成為業內普及的調味手法，並不是什麼秘密。

網購平台有大量「抗性糊精」產品發售，價格各異。（淘寶網截圖）

「抗性糊精」能增飽腹感 但成本太高不划算

除此之外，還有什麼食品成分是能增強飽腹感呢？內地傳媒在網購平台搜到名叫「抗性糊精」產品，山東農業工程學院陳宇航教授介紹到，「抗性糊精」屬於膳食纖維，確實有一定的飽腹作用，但它的價格較高，如果放在自助餐的菜品中只會增加成本，完全沒有實際價值。

自助餐廳多提供高油、高鹽、高糖菜品，這些菜品再搭配上碳酸飲料，極易產生飽腹感。（AI生成圖片）

吃自助沒吃多少就飽？專家解釋真相

既然沒有飽腹劑，那為什麼吃自助的時候沒吃得不多也會覺得飽呢？專家對此做出解釋：

取餐設計：大部分自助餐廳都將取餐區設計成U形動線，這樣會讓顧客在取餐時消耗更多時間與精力，從而產生「我已經拿了很多」的心理錯覺。

吃自助餐時，高價菜品往往需隊很久才能領取。（AI生成圖片）

菜品擺放：高價菜品需隊領取，低價菜品隨手可得，加上大餐盤取餐會有1種心理暗示一定要裝滿，但拿太多又擔心自己吃不完。

高油鹽糖組合：自助餐廳多提供高油、高鹽、高糖菜品，這些菜品再搭配上碳酸飲料，極易產生飽腹感，在不知不覺中就減少了食量。

（《齊魯晚報》）

其他報道：有片！女子吃自助餐拔頭髮插贓 申全額退款 商戶揭吃霸王餐慣犯

福建發生情節離譜的「食霸王餐」事件！1名年輕女子在自助餐廳享用完價值78人民幣（約90港元）的餐點後，竟在網上平台以「食物有異物」為由申請全額退款，店員看到平台的退款申請很是疑惑，翻看閉路電視片段後發現，該名女子用餐後，竟然自拔頭髮放進碗裏，偽造食物有異物，受害餐廳已經報警處理。事發後，該商場多間商戶認出涉事女子，指她是慣犯，以同類手法騙吃免費餐。



女子疑覺得頭髮放置得太假，又拿起筷子在盤子裏攪動。（網上影片截圖）

女子用餐後自拔頭髮「加料」再申請退款

綜合內地媒體報道，涉事餐廳的閉路電視影片在網上引起熱議，事發於5月10日，從影片可以看到1名身穿條紋上衣的年輕女子坐在角落用餐，面前的餐盤以及飲品杯已經見底，就像是普通顧客用餐後悠閒坐着，但她接下來的舉動卻令人難以理解。

該女子確認四周無人後，低下頭，伸手到左邊的頭髮，挑出1根放進食物裏，動作十分俐落。其後女子疑覺得頭髮放置得太假，又拿起筷子在盤子裏攪動，把頭髮壓在食物下面，偽造成用餐時無意吃出頭髮的假象。

年輕女子將挑出的頭髮放進食物裏，動作十分俐落。（網上圖片）

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