私家車濺積水潑濕途人！撞倒電動單車強行駛離　司機落網公開道歉

【#警方通報司機濺濕路人強行撞車逃離#】雲南昆明市發生1宗因雨後路面積水引發的嚴重行車爭執及涉嫌肇事逃逸事件！昆明市官渡區珥季路一段積水路面，1輛黑色運動型多用途車（SUV）未有減速高速駛過，濺起大量泥水潑濕多名騎乘電動單車的市民。雙方在燈位爆發口角後，該私家車司機不顧眾人阻攔踩油硬闖，撞倒1輛電動單車後逃離現場。當晚昆明市公安局交警支隊通報，涉事司機劉某某已在外地被依法控制，事件未造成人員傷亡，警方正依法查處。



涉事黑色SUV在輔路高速衝過積水坑，激起的水簾將路旁騎乘電動車的家長與學童淋至全身濕透。（《九派新聞》影片截圖）

涉事私家車在前方路口等候紅綠燈時，多名被濺濕的憤怒市民上前理論並將車輛包圍。（《九派新聞》影片截圖）

當晚昆明市公安局交警支隊通報，涉事司機劉某某已在外地被依法控制，事件未造成人員傷亡，警方正依法查處。（《九派新聞》影片截圖）

激起水簾淋濕學童家長 燈位遭包圍拒下車

根據《澎湃新聞》報道，11月10日早上8時許，網上廣傳的現場行車記錄儀（車Cam）片段顯示，涉事黑色SUV在輔路高速衝過積水坑，激起的水簾將路旁騎乘電動車的家長與學童淋至全身濕透。其後，涉事私家車在前方路口等候紅綠燈時，多名被濺濕的憤怒市民上前理論並將車輛包圍。待交通燈轉為綠燈時，涉事司機未有下車處理，反而加速強行駛離，期間當場撞倒1輛白色電動單車，場面險象環生。

昆明市官渡區珥季路一段積水路面，1輛黑色運動型多用途車（SUV）未有減速高速駛過，濺起大量泥水潑濕多名騎乘電動單車的市民。（《九派新聞》影片截圖）

涉事私家車在前方路口等候紅綠燈時，多名被濺濕的憤怒市民上前理論並將車輛包圍。（《九派新聞》影片截圖）

待交通燈轉為綠燈時，涉事司機未有下車處理，加速強行駛離，期間當場撞倒1輛白色電動單車，場面險象環生。（《九派新聞》影片截圖）

官方通報：無造成傷亡 司機外地被依法控制

針對網上輿論，昆明市公安局交通警察支隊調查後發通報，指出11月10日8時許，1輛黑色私家車在珥季路某積水路段行駛中未有減速，濺濕過往電動單車騎乘人士，並引發爭執，其後不顧阻攔強行駕車駛離現場。通報證實現場無造成人員受傷。

公安機關在事發後第一時間鎖定司機行蹤，並迅速在外地將涉事司機劉某某依法控制。劉某某落網後向公眾表達悔意表示：

我知道自己錯了，內心十分愧疚懊悔，在這裡我真誠向大家道歉，我願意承擔全部責任。 劉某某

劉某某落網後向公眾表達悔意表示：「我知道自己錯了，內心十分愧疚懊悔，在這裡我真誠向大家道歉，我願意承擔全部責任。」（《九派新聞》影片截圖）

劉某某落網後向公眾表達悔意表示：「我知道自己錯了，內心十分愧疚懊悔，在這裡我真誠向大家道歉，我願意承擔全部責任。」（《九派新聞》影片截圖）

警方提醒所有駕駛人士應文明行車、遇積水及行人主動禮讓，自覺抵制不文明駕駛行為；若因肇事、逃逸等行為構成違法犯罪，公安機關將依法追究到底。目前昆明交警部門尚未公布具體處罰條款，案件仍在進一步調查審理中。

