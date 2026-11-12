內地再爆上門維修亂象！¥5電池收¥260高價　5名師傅僅2人如實報價

【#5個上門維修師傅2個說了實話#】內地大型上門家庭維修平台的誠信問題再次引發輿論嘩然！內媒記者在暗訪實測中，刻意將家中的燃氣灶裝上1節已耗盡的乾電池，並隨手關閉管道自閉閥門，設備本體完好無損，維修成本僅需1節價值約5人民幣（約5.88港元）的電池。



當記者先後透過多家知名線上平台預約5位維修師傅上門後，同一部燃氣灶竟然開出了由30至260人民幣（約35.3至306港元）不等的5張報價單，最終僅有2名師傅如實相告，其餘平台人員涉嫌「無病假修」、隱瞞實情以賺取高額維修費。



當記者先後透過多家知名線上平台預約5位維修師傅上門後，同一部燃氣灶竟然開出了由30至260人民幣不等的5張報價單，最終僅有2名師傅如實相告。（《小莉幫忙》影片截圖）

當記者先後透過多家知名線上平台預約5位維修師傅上門後，同一部燃氣灶竟然開出了由30至260人民幣不等的5張報價單，最終僅有2名師傅如實相告。（《小莉幫忙》影片截圖）

背對戶主「偷換電池」

根據河南廣播電視台民生新聞欄目《小莉幫忙》報道，記者在暗訪實驗中同時設置了「電池沒電」與「燃氣管道自閉閥關閉」2種狀況。據暗訪畫面顯示，首位上門的師傅來自啄木鳥家庭維修平台。當記者藉故離開廚房時，該名技工趁機取出1節有電的新電池換上，待記者返回後，卻面不改色地宣稱是「點火總成損壞」，需收費260人民幣（約300港元）；同類故障的平台系統原價標示為316人民幣（約370港元）、經所謂優惠後仍索價260人民幣（約300港元），甚至有師傅轉頭對隨行學徒直言「其實只是沒電了」。

首位上門的師傅來自啄木鳥家庭維修平台。（《小莉幫忙》影片截圖）

當記者藉故離開廚房時，該名技工趁機取出1節有電的新電池換上。（《小莉幫忙》影片截圖）

待記者返回後，技工卻面不改色地宣稱是「點火總成損壞」，需收費260人民幣（約300港元）。（《小莉幫忙》影片截圖）

謊報點火總成損壞

第2名來自「天鵝到家」的維修師傅，則將未開啟的燃氣閥門說成是「內部總成損壞」，順手將閥門撥開後向戶主收取244人民幣（約290港元）；第3位來自「58到家」的技工同樣故技重施，謊報「脈衝器損壞」並叫價160人民幣（約190港元），趁記者轉身之際撥開自閉閥完成「維修」。

來自「天鵝到家」的維修師傅，則將未開啟的燃氣閥門說成是「內部總成損壞」。（《小莉幫忙》影片截圖）

「天鵝到家」的維修師傅順手將閥門撥開後向戶主收取244人民幣（約290港元）。（《小莉幫忙》影片截圖）

第3位來自「58到家」的技工同樣故技重施，謊報「脈衝器損壞」並叫價160人民幣（約190港元）。（《小莉幫忙》影片截圖）

來自「58到家」的技工趁記者轉身之際撥開自閉閥完成「維修」。（《小莉幫忙》影片截圖）

全場測試中，只有第4位及第5位師傅坦誠告知真相。第4位師傅一眼看出自閉閥未開，用手指輕輕一撥便解決問題，臨走時只收30人民幣（約35港元）基本出勤檢查費，更直言：「你這30塊錢花得真冤枉」；第5位師傅亦精準指出僅是電池耗盡，同樣只收30人民幣（約35.港元）。



第4位師傅一眼看出自閉閥未開，用手指輕輕一撥便解決問題，臨走時只收30人民幣（約35港元）基本出勤檢查費。（《小莉幫忙》影片截圖）

第5位師傅亦精準指出僅是電池耗盡，同樣只收30人民幣（約35港元）。（《小莉幫忙》影片截圖）

第5位師傅亦精準指出僅是電池耗盡，同樣只收30人民幣（約35港元）。（《小莉幫忙》影片截圖）

央視點名整改後 灰色「話術」捲土重來

這並非內地上門維修平台首次陷入誠信風波。據《央視網》報道，在2025年中央廣播電視總台（CCTV）的「3·15晚會」上，啄木鳥家庭維修便曾遭臥底記者踢爆，揭露其內部培訓經理公開傳授「演雙簧」話術，要求員工「想盡辦法提高客單價」，將未開水龍頭說成水喉爆裂收取百多元、換1個成本約20人民幣（約23港元）的配件索價逾250人民幣（約300港元）。

業主面臨資訊不對稱 專家籲「留存舊件」防坑

業內人士分析，家庭維修領域天然存在嚴重的「資訊不對稱」。消費者站在師傅身後，往往缺乏專業工具與電路知識驗證其判斷；一旦拒絕報價，又面臨需要再次請假等待另一名師傅、甚至重複支付上門費的時間與金錢成本。

專家建議，市民在日常遇到煮食爐打不著火等常見問題時，可先行檢查2個基本步驟：一是檢查自閉閥是否彈起跳脫，二是自行嘗試更換底座乾電池。若必須預約上門維修，應堅持要求師傅在動手前指出具體損壞部件、更換後保留舊零件，並透過官方渠道拍照存證，以保障自身消費權益。