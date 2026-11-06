內地女廁偷拍黑產鏈曝光！商場、酒吧、校園重災區　包括逾百女童

內地揭發龐大偷拍黑色產業鏈，估計逾14萬名女性受害，連小學生亦不能倖免。反偷拍義工周寧河過去一年協助警方破獲18宗偷拍案，當中兩宗涉及未成年人，據其統計，全國34個省級行政區均有偷拍個案，被拍女性估計約14萬人。從器材銷售、安裝拍攝到網上牟利，整個犯案流程高度流程化，甚至延伸至小學校園。



反偷拍義工周寧河過去一年協助警方破獲18宗偷拍案。（《大象新聞》影片截圖）

內地揭發龐大偷拍黑色產業鏈，估計逾14萬名女性受害，連小學生亦不能倖免。（《大象新聞》影片截圖）

全國34個省級行政區均有偷拍個案，被拍女性估計約14萬人。（《大象新聞》影片截圖）

偷拍黑色產業鏈：從器材改裝到網上牟利

據內地《大象新聞》報道，網購平台只要將「針孔鏡頭」等關鍵詞改為「遙距」「小型」等模糊字眼，便會湧現大量偽裝成日常用品的微型攝錄機，售價由數十元至數百元不等，微型拍攝模組約售1,100人民幣（約1,300港元）。

一名自稱「調教專家」的賣家提醒買家，安裝時要戴手套以免留下指紋。（《大象新聞》影片截圖）

偷拍者流竄於各地酒店及女廁安裝器材，再將影片售予收購者；收購者透過加密群組及論壇分發，最終在非主流網上硬碟（網盤）以會員制牟利，形成拍攝、收購、傳播、牟利的一條龍。

一名自稱「調教專家」的賣家向買家介紹微型鏡頭。（《大象新聞》影片截圖）

一名自稱「調教專家」的賣家向買家介紹微型鏡頭。（《大象新聞》影片截圖）

高危場所與分級定價

過去一年協助警方破獲18宗偷拍案的反偷拍義工周寧河指出，酒店偷拍多集中於大學校園區（大學城）附近的中低檔民宿及小型連鎖酒店；而廁所偷拍則以高檔商場及酒吧最為高危，全因女性飲酒後警覺性下降，加上酒吧廁所燈光充足，方便作案。

偷拍片段的散播已形成固定模式。（《大象新聞》影片截圖）

偷拍片段的散播已形成固定模式。（《大象新聞》影片截圖）

他透露，酒店偷拍影片每部售價數十至過百元，按容貌身材分級定價；廁所偷拍則多為合輯，因需經過剪輯，定價更高。若要打入高級偷拍群組，成員更需先提交自己拍攝的影片作為「投名狀」。

酒店偷拍影片每部售價數十至過百元。（《大象新聞》影片截圖）

酒店偷拍影片每部售價數十至過百元，按容貌身材分級定價。（《大象新聞》影片截圖）

未成年受害者成「高價商品」

調查中最令人髮指的一環，是黑手已伸入校園。2026年5月，周寧河發現一段在湖南永州某小學女廁安裝固定鏡頭、偷拍女生的影片，內容涉及上百名女童，拍攝時間長達約半年。他憑藉一張新生入學合照成功鎖定涉事學校，涉案人員最終於6月2日落網。據報道，未成年偷拍影片售價，高達成年女性影片的5至10倍。

2026年5月，周寧河發現一段在湖南永州某小學女廁安裝固定鏡頭、偷拍女生的影片，內容涉及上百名女童。（《大象新聞》影片截圖）

未成年偷拍影片的售價，高達成年女性影片的5至10倍。（《大象新聞》影片截圖）