黃仁勳出軌｜美國參議員首度開炮：黃仁勳「涉及國安」必須走人
撰文：中天新聞網
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英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）陷入桃色間諜疑雲，共和黨籍重量級參議員克雷默10日公開呼籲黃仁勳辭去行政總裁職務，克雷默直言，英偉達晶片涉及高度敏感的國家安全利益，黃仁勳已不適合繼續掌舵。
共和黨參議員轟黃仁勳下台
《路透社》報道，克雷默（Kevin Cramer）是美國聯邦參議院銀行委員會成員，他接受政治新聞網站《Politico》訪問時表示，「勒索的潛在風險實在太大了，像英偉達晶片這麼敏感的事，我認為他必須下台。」
他進一步指出，即使黃仁勳在現實生活中最嚴重的問題，只是與這名可能疑似是大陸間諜的女子發生婚外情，
這就已經足夠了，因為其他可能發生的事情，我們都還不知道。對我來說，這就是一項安全風險。
報導指出，克雷默的表態，是目前共和黨議員針對黃仁勳桃色風暴提出的直接下台要求之一，而美國總統特朗普（Donald Trump）9日坦言，聯邦調查局（FBI）正在調查此事。他表示，自己曾直接詢問黃仁勳是否知道黃樂是間諜，黃仁勳回答完全不知情，特朗普表示「我相信他。」
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