私家車撞翻300斤新疆切糕被索賠¥2萬！女司機不嫌貴反指報價公道

山東濰坊發生1宗引發內地網民熱議的交通事故！當地1名女司機駕車轉彎時，意外撞翻1輛三輪車，導致車上新疆切糕散落一地。攤主按每斤80人民幣（約94港元）計算，指車上共有300多斤切糕，提出索賠2萬多元（約2.3萬港元）。涉事女司機受訪時表現冷靜，直言切糕密度大、分量重，認為攤主報價「還算公道」，目前已交由保險公司協商理賠。



新疆切糕的製作工藝是將核桃仁、杏仁、葡萄乾、紅棗等多種乾果仁與麥芽糖漿熬煮後反覆壓實。（微博@「戰甲裝研菌」圖片）

糕本身密度極高、分量沉重，攤主按每斤80人民幣（約94港元）計算，指車上共有300多斤切糕，提出索賠2萬多元（約2.3萬港元）。（微博@「戰甲裝研菌」圖片）

車主稱切糕自新疆運來報價公道

根據內地《澎湃新聞》報道，該宗事故發生於11月9日，地點位於山東省濰坊市，當時1名姓段女子駕駛私家車轉彎，不慎與1輛載滿切糕的三輪車發生碰撞，三輪車當場翻側，車上切糕全數傾倒在路面。

據報道，現場切糕攤主向段女士表示，該批切糕售價為每斤80人民幣（約94.1港元），整車重量達300多斤，折算損失共計2萬多人民幣（約2.3萬港元）。面對逾2萬人民幣的索賠金額，段女士在接受媒體採訪時並未質疑對方漫天開價，反而替攤主解釋，指切糕本身密度極高、分量沉重，且該批貨物專程從新疆運抵山東，因此認為對方的報價「還算公道」。

姓段女子駕駛私家車轉彎，不慎與1輛載滿切糕的三輪車發生碰撞，三輪車當場翻側，車上切糕全數傾倒在路面。資料圖片，與本案無關。（微博圖片）

「切糕」以果仁糖漿熬壓 密度高極壓秤

在內地飲食文化中，俗稱「切糕」的食品學名為「瑪仁糖」（Maren Candy），是新疆維吾爾自治區的傳統特色小吃。其製作工藝是將核桃仁、杏仁、葡萄乾、紅棗等多種乾果仁與麥芽糖漿熬煮後反覆壓實，因此成品水分極少、密度極高，體積看似不大卻異常壓秤。此外，三輪車上的切糕散落地面後受污染，確實難以再銷售。

在內地飲食文化中，俗稱「切糕」的食品學名為「瑪仁糖」（Maren Candy），是新疆維吾爾自治區的傳統特色小吃。（facebook＠深圳大陸吃喝玩樂交流）

新疆切糕成品水分極少、密度極高，體積看似不大卻異常壓秤。（facebook＠深圳大陸吃喝玩樂交流）

事故責任與最終定損仍待核實

儘管段女士對攤主的報價表示理解，但截至11月12日，公開報道中尚未披露該批切糕的實際過磅憑證或進貨單據。換言之，2萬多元（約2.3萬港元）目前僅屬攤主按單價及自報重量估算的索賠數字，並非保險機構核定的最終損失。

段女士透露，事發後已第一時間向保險公司報案，目前正處於保險理賠協商階段。由於當地交警部門尚未公開《道路交通事故認定書》，雙方的具體責任劃分、切糕實際損耗重量以及保險公司的最終賠付金額，仍有待進一步的官方定損與調解結果。