兒童智能手錶藏危機？浙江7歲女收性暗示恐嚇訊息　警方介入追查

兒童智能手錶本為方便家長隨時聯絡子女，卻隨時淪為不法分子接觸學童的缺口。浙江海鹽1名7歲女童的智能手錶，日前疑遭陌生人透過分享功能加入為「好友」，對方不僅發送含性暗示的意識不良圖片，更接連傳送3段恐嚇文字訊息。女童父親報警求助，並陪同警員18次致電對方，惟接通的唯一一次卻正是學童的上課時間。當地警方目前已介入調查。



浙江海鹽1名7歲女童的智能手錶，日前疑遭陌生人透過分享功能加入為「好友」，對方不僅發送含性暗示的意識不良圖片，更接連傳送3段恐嚇文字訊息。（微博圖片）

陌生帳號潛入通訊錄 先問年級再傳性暗示貼圖

據《荔枝新聞》報道，郭先生的女兒今年7歲，在浙江海鹽就讀小學。今年10月下旬，女童手上的兒童手錶收到1個陌生帳戶的好友邀請。對話截圖顯示，該名陌生人起初並未展露惡意，而是以「你幾年級」、「交個朋友」等閒聊口吻試探，其後再追問性別，更發送意識不良的圖片，試圖拉近距離。

郭先生事後追查發現，該「好友」並非隨機新增，而是由另1名學童的手錶分享連結而來，這也意味著只要學童之間互相轉發，陌生人便能輕易繞過家長審核，直接潛入兒童的聯絡人名單。

對話截圖顯示，該名陌生人起初並未展露惡意，而是以「你幾年級」、「交個朋友」等閒聊口吻試探，其後再追問性別，更發送意識不良的圖片，試圖拉近距離。（微博圖片）

該名陌生人起初並未展露惡意，而是以「你幾年級」、「交個朋友」等閒聊口吻試探，其後再追問性別，更發送意識不良的圖片，試圖拉近距離。（微博圖片）

連發恐嚇訊息：貪婪的目光看著你

真正令郭先生感到不寒而慄的，是對方隨後發來的3段恐嚇文字：

「你面前有一個詭異的男子站著。」



「正在死死地盯著你。」



「貪婪的目光看着你垂涎三尺。」



訊息中更夾雜疑似意識不良的表情包。郭先生察覺事態嚴重，隨即報警。

真正令郭先生感到不寒而慄的，是對方隨後發來的恐嚇文字：「貪婪的目光看着你垂涎三尺。」（微博圖片）

為了追查對方身份，郭先生與警員合共18次致電該陌生號碼。在18次嘗試中僅有1次接通，通話時間為平日早上8時至9時，惟電話剛接通便被迅速掛斷，而該時段正值小學生的上課時間。

郭先生目前已向海鹽縣公安局武原派出所報案，案件仍在進一步調查中。（微博圖片）

疑遭不法分子鎖定 家長憂非單一事件

郭先生目前已向海鹽縣公安局武原派出所報案，案件仍在進一步調查中。郭先生擔憂，該名陌生人未必只向單一學童發送過同類訊息，認為兒童手錶的社交圈子可能已被不法分子盯上甚至滲透。他公開呼籲家長應定期檢查子女的智能設備，辨別潛在風險；同時提醒這類裝置的「加好友」與「分享」功能存在防線缺口，家長需加倍警惕。