上海男返老家1個月！預備46盒菜400餃子　寵妻舉動掀家務分工論戰

常有人說上海男人是「賢內助」，願意在家煮飯做家務，此話果真不假！上海1名結婚21年的男子，因要回東北老家暫住1個月，擔心不會煮飯的妻子天天吃外賣，花了3天把雪櫃（冰箱）塞滿，他將十餘種家常菜分裝成46盒熟食，雪櫃門貼上加熱提示；另包了400多隻不同餡料的餃子，肉片切好分裝，讓妻子能輕易「吃得好」。事件經《極目新聞》等媒體報道後登上微博熱搜，除了引發網民狂讚是好男人外，亦帶出婚姻中家務分工的討論。



上海顧姓男子因要回東北老家暫住1個月，擔心不會煮飯的妻子天天吃外賣，花了三天把雪櫃（冰箱）塞滿。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

回老家1個月 最擔心妻子一日三餐如何解決

根據《極目新聞》及《先鋒新聞》報道，顧先生與妻子結婚21年，妻子平日不會煮飯。他今次回東北老家暫住1個月，最放心不下的是妻子的一日三餐，怕她長期吃外賣導致飲食不規律。

顧先生回東北老家暫住1個月，事前為妻子預備46盒菜另加逾400隻餃子。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

顧先生回東北老家暫住1個月，事前為妻子預備46盒菜另加逾400隻餃子。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

先生怕妻子長期吃外賣導致飲食不規律，故預備了46盒菜另加逾400隻餃子。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

三天備餐與貼紙提示：46個飯盒加400多隻餃子塞滿雪櫃

顧先生回老家前，花3天時間採買、煮食、分裝，將十餘種家常菜分成46個飯盒，另外包製400多隻不同餡料的餃子，連牛肉片與豬肉片亦預先切好分裝，方便妻子直接下鍋煎熟食用。裝滿雪櫃後，他更在雪櫃門上貼好提示貼紙，清楚註明加熱即食步驟，讓妻子打開雪櫃按指示翻熱即可解決三餐。

顧先生花3天時間採買、煮食、分裝，將十餘種家常菜分成46個飯盒，另外包製400多隻不同餡料的餃子。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

顧先生連牛肉片與豬肉片亦預先切好分裝，方便妻子直接下鍋煎熟食用。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

顧先生更在雪櫃門上貼好提示貼紙，清楚註明加熱即食步驟，讓妻子打開雪櫃按指示翻熱即可解決三餐。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

網民激讚「東北男人的愛」

這則消息由多間地方媒體採訪報道，經全國婦聯女性之聲官方微博轉載後迅速登上熱搜。網民反應主要集中在兩點，一是「東北男人的愛，實在又份量十足」，二是「愛意藏在三餐裡」。

網民反應主要集中在「東北男人的愛，實在又份量十足」。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

網民讚三餐照顧貼近家庭日常

事件之所以引發廣泛共鳴，並非單純因為46個飯盒或400多隻餃子的數量龐大，而是它貼近不少家庭的日常處境：家中總有一個人負責下廚，另一個人習慣被照顧，當負責煮食的一方要離開1個月，生活自理的考驗便隨之浮現。

事件之所以引發廣泛共鳴，是它貼近不少家庭的日常處境。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

結婚21年妻不諳下廚 長期單方補位引家務分工討論

報道中有1點容易被忽略的細節：結婚21年，妻子不會煮飯，顧先生受訪時直言「她不會煮飯，不放心她吃外賣」。這句話既解釋了他為何要提前備足一個月的糧食，亦反映出這段婚姻中高度固定的家務分工。

她不會煮飯，不放心她吃外賣。 顧先生直言

有網民對此表示羨慕，但亦有聲音提出另一角度：一方長期完全不入廚房，等於將飲食起居全盤交託給伴侶，一旦對方因事離開，連基本三餐都要靠預先煮好的飯菜接力。



有網民對此表示羨慕，但亦有聲音提出另一角度：一方長期完全不入廚房，等於將飲食起居全盤交託給伴侶。（微博@《中國藍新聞》影片截圖）

暖聞之所以動人，在於有人願意用心補位；而背後值得思考的，則是這種長期補位為何總由同一個人承擔。

根據內地媒體《中國新聞網》報道，內地於2006年公布一項針對北京、上海、廣州三地男士生活狀況的調查顯示，七成上海職業男人願意在家做「賢內助」，從煮食到做家務一手包辦，可能上海男人普遍有「寵妻」的特質。