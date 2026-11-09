廣西獨居翁失聯家中傳惡臭　鄰居恐猝死報警　破門揭雪櫃豬肉生蛆

廣西柳州日前發生1宗「烏龍命案」。柳州一屋苑日前傳出陣陣刺鼻腐臭味，由於氣味持續多日不散，加上屋內1名六旬獨居男子失去聯絡，鄰居擔心發生猝死等悲劇，隨即報警求助。警員與鎖匠破門入屋後，發現單位空無一人，惡臭源頭竟是男戶主外遊前把雪櫃電源關掉，導致存放在內的豬肉徹底腐爛並長滿蛆蟲，事件純屬虛驚一場。



柳州一屋苑日前傳出陣陣刺鼻腐臭味，由於氣味持續多日不散，加上屋內1名六旬獨居男子失去聯絡，鄰居擔心發生猝死等悲劇，隨即報警求助。（網上圖片）

樓梯間瀰漫惡臭驚動鄰居

據內地媒體《九派新聞》報道，柳州市公安局河西派出所於11月1日接獲報案，指屋苑3樓傳出強烈惡臭。報案鄰居表示，涉事單位由1名年約60歲的李姓男子獨居，因多日未見其露面，加上難聞氣味不斷從門縫湧入走廊及樓梯間，深怕他在屋內猝死或發生意外，遂決定報警求助。

大門開啟後,濃烈的氣味令在場人員無法呼吸。（網上圖片）

破門入屋無人 源頭竟是雪櫃藏生蛆爛肉

警員趕抵現場後多次拍門及致電，均無人應門。為保障住戶安全，警員隨即聯同屋苑物業管理人員及鎖匠破門入屋。

大門開啟後，濃烈的氣味令在場人員無法呼吸。警員入內搜查後確認屋內無人，並無傷亡情況；最終在廚房雪櫃內發現了氣味源頭 ── 嚴重腐敗、甚至滋生大量蛆蟲的豬肉。

警員最終在廚房雪櫃內發現了嚴重腐敗、甚至滋生大量蛆蟲的豬肉。（AI生成圖片）

警方呼籲長途外出務必妥善清理食材

據報道，李姓男子早在事發前15天已前往南寧，出門時雖然將家中部份電源關閉，卻不慎遺忘雪櫃內仍存放着新鮮豬肉。由於雪櫃長時間斷電，肉品在常溫悶熱環境下迅速腐爛變質，散發出的惡臭透過門縫蔓延至公共樓梯間，最終驚動鄰居。



李姓男子事後接獲警方通知並回撥電話，得知眾人是為了確保其安全而破門，並協助清理腐敗食物，連忙向警方表達謝意。警方亦提醒市民，長途外出切斷家電電源前，務必檢查雪櫃內是否仍有生鮮易腐食材，以免造成財物損失及虛驚。

（《九派新聞》）