賣樓後花270萬租樓14年　地產經紀稱「搵到錢先有資格租」引激辯

租樓還是買樓，理應先衡量自己的負擔能力。有地產經紀在Threads發文，稱留意到有網民14年前賣樓後改為租樓，多年來交了270萬的租金，現在要搬走「層樓冇咗，租金仲要一路加」。他認為租樓「係搵到錢嗰批先有資格揀租」，一般家庭其實更適合買樓。帖文引起爭論，認為買樓的錢用作投資，「肯定呢14年賺嘅就唔止200幾萬啦」，也有人認為買樓才可以省卻不停找租盤和搬屋的輪迴。



有網民認為買樓的首期和資金用來投資一樣可做到持續的資產增長。（資料圖片）

14年前賣樓 累計花270萬租樓「租金仲要一路加」

樓主在Threads發文，表示留意到有網民提到自己賣樓經歷，對方在14年前賣樓，後來多年花了270萬元來租樓住，終於要搬走感不捨，「層樓冇咗，租金仲要一路加」，他認為買還是租是長年被爭論的話題，就他看來高收入人士才適合租樓。

有網民14年前賣樓後改為租樓，多年來花了270萬元。（資料圖片）

按總額攤分平均月租約1.61萬元

若按樓主轉述，把270萬元分攤至14年、合共168個月，平均每月約1.6萬元，但不代表每月租金一直相同。

樓主稱2名高收入朋友租樓後仍能儲蓄

樓主形容「租樓唔係人工唔高先租，反而係搵到錢嗰批先有資格揀租」，他以身邊1名律師及1名獸醫朋友為例，稱2人租樓多年，租金約2萬多元，佔人工約10%至20%，仍有餘錢儲蓄，也可以按需要選擇搬去其他地方。他認為租樓能換取這種選擇空間，並以「租樓買自由，買樓買將來」形容自己的看法。

樓主認為租樓較適合高收入家庭，對一般家庭來說會很吃力。（《若是一個人》劇照）

樓主認為家庭應先看租金佔收入比例

至於一般家庭，樓主認為若月入4萬元，花2萬元租樓便會有很大壓力。他主張先租較便宜的單位，儲蓄數年，再考慮購入200萬至400萬元的單位自住，「升跌都唔使理，遇著大升就係你致富開端」。

不少網民認同樓主看法：

講得啱呀，人工高嗰班真係可以周圍租；反而收入不高嗰班，簡簡單單靠買樓累積財富至係最簡單脫貧。



分享下，十幾年前用300萬首期買咗層樓收租，多年來差唔多冇吉過共收咗400+萬租，一直以租代供，層樓賬面仲升咗400萬。如果而家賣樓，還按揭後可以攞返900萬，係當年成本的3倍。所以買樓計啱數又有槓桿其實係ok的。 而家年紀大快退休，就唔會再搏了。



我哋就係基層家庭，啱啱買咗四小龍，唔想幫人供樓，終於有個安樂窩



樓主認為若月入4萬元，花2萬元租樓便會有很大壓力。（《男人唔可以窮》劇照）

人工夠高真係可以長租，因為人哋俾租金嘅屋，要好多好多首期先夠俾



就算幾得閒嘅人都唔會鍾意搬屋，執屋都已經一半半，有養細路或者寵物，老人家喺屋企附近住唔想搬，有時間都去吓旅行



樓主認為若月入4萬元，花2萬元租樓便會有很大壓力。（《男人唔可以窮》劇照）

另一派網民就認為租樓可以掌握更多搬屋自由及控制資金流動，而且買樓作為投資亦不合時宜：

租，好多人話搬麻煩，但可搬係另一種自由。鄰居唔好，可完約搬；附近起樓嘈，又可搬。



租樓可留返首期嚿錢投資／做定期，百幾萬4至5%回報每個月已經5、6千



以前成日鼓吹買樓，係因為樓價會一百萬一百萬咁升



攞14年前買樓嗰筆錢投資，肯定呢14年賺嘅就唔止200幾萬啦



如果租樓唔擔心成日要搬嘅話呢的確係抵啲



租樓還是買樓好，多年來都引起不少爭論。（資料圖片）

也有年長網民提到，將到退休年齡會考慮賣樓，「我就嚟退休就有諗過賣咗自住呢層樓攞住嗰嚿錢返大陸租樓住、因為冇收入之後呢個就係收入嘅來源」。而且買或租很看當時大市氣氛，並無絕對對錯，「買: 好睇樓市周期，如果2020年入市嗰啲，緊係希望租多兩年先買，但長遠係儲咗層樓返嚟；租：冇畀首期，每個月個cashflow 比供可能好小小，但最主要嘅問題係，嚿首期有冇咁叻可以有穩定回報？有人當然賺大錢，但都有人可能total lost」。

樓主：買樓定租樓真係冇絕對啱錯

樓主後來表示，「多謝咁多師兄師姐激辯，買樓定租樓真係冇絕對啱錯」，只是就他的觀察，「人工高有好多選擇，收入一般嘅朋友，買樓反而係最簡單逼自己儲到錢嘅方法」。

（johnchung1020＠Threads）