安記海味雙11最後召集！加$1多1件！溏心鮑魚、花膠湯包限時優惠

雙11購物節旺季，不少品牌相繼推出限時折扣大減價。老字號安記海味由即日起至11月15日期間推出「11.11大激賞」，全線門市及網店同步舉行。今次優惠玩法簡單直接，只要選購指定產品，分別加$1、$11或$111即可多換1件，涵蓋即食糖水、足料湯包、鮑魚拌麵以至名貴罐頭鮑魚，無論買回家隨時加餸或預早準備送禮都相當划算！即睇以下精選商品！



安記海味由即日起至11月15日期間推出「11.11大激賞」，全線門市及網店同步舉行。（IG@onkeedryseafood）

三大激抵加購專區：加$1/$11/$111多1件

今次安記海味優惠玩法簡單直接，只要選購指定產品，加少少錢即可多換1件。

最吸引的「加$1多1件」專區，只需多付$1便能帶走多1件指定產品，款式包括藜麥小米遼參粥、紅桂花雪耳桃膠爆珠馬蹄爽、桃膠雪耳蓮子燉貢梨、椰香桃膠蓮子百合紅豆沙，以及鴛鴦臘腸禮盒。天氣逐步轉涼，入手幾盒即食糖水或養生粥放在家中或辦公室，隨時加熱即可享用，性價比極高。

至於「加$11多1件」專區則主打方便快捷的佐餐美食，對忙碌的打工仔而言相當實用。優惠涵蓋多款即食湯包及麵食，包括杏汁銀杏豬肺湯、椰子燉竹絲雞湯、胡椒豬肚雞湯、頂級蟹皇醬鮑魚拌麵及紅燒滷肉醬鮑魚拌麵；此外，金牌溏心鮑、金蠔醬油溏心鮑及花膠溏心鮑亦在優惠之列，加$11便能為日常晚餐輕鬆升級。

若想入手較名貴的海味款式，則可留意「加$111多1件」專區。參與優惠的產品包括安記星級網鮑6頭、安記星級網鮑8頭、星級紅燒溏心鮑魚4隻、星級紅燒溏心鮑魚6隻、澳洲一品鮑1-2頭，以及紅燒網鮑（6頭及12頭），十分適合打算趁年底聚餐或提前辦年貨的市民掃貨。

今次優惠期至11月15日，全線門市及網店同步適用，有興趣入手的市民就不要錯過喇！