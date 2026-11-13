黃仁勳出軌辭職｜台女CHANEL手袋獲簽名成黑天鵝：紙上富貴一場空

昔日被譽為「升值神器」的黃仁勳（Jensen Huang）親筆簽名，如今竟成為網民調侃對象？英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）創辦人黃仁勳捲入婚外情風波，於11月12日宣布辭任行政總裁。5個月前，他在台北電腦展為1名女粉絲的CHANEL（香奈兒）手袋簽名，當時網民羨慕不已，更形容手袋可以當「傳家寶」。



近日有網民再次曬出有黃仁勳簽名的CHANEL手袋，自嘲「紙上富貴一場空」，引來大批網民改寫成語，笑稱「日久見仁勳」、「知仁知面不知勳」，更有人勸道「保持信心，長期持有」。



有網民在Threads曬出印有黃仁勳金色簽名的白色Chanel手袋，自嘲「紙上富貴一場空」，引發熱議。（Threads@bigmanj87）

女粉絲遞CHANEL手袋獲親筆簽名 網民曾讚：可當傳家寶

今年6月3日，黃仁勳現身台北國際電腦展（COMPUTEX）參觀展區，大批粉絲蜂擁而至，爭相要求合照及簽名。他亦幾乎來者不拒，不論電腦、衣服、錢包，甚至鈔票，均成為他的簽名板。

其中1名女粉絲更拿出價值6位數新台幣（逾10萬新台幣）的白色CHANEL手袋，要求黃仁勳在袋身簽名。黃仁勳接過手袋後，一度瞪大眼睛，露出驚訝表情，似乎要再次確認對方是否認真，最終仍以金色筆在手袋上簽名，更額外畫上塗鴉。



照片曝光後，網民羨慕不已，紛紛留言「可以當傳家寶了」、「這顆包比Hermes還要貴了」、「太猛了直接增值」、「全球獨一無二限量版小香」，甚至有人認為日後拿去拍賣，或能創下驚人價格。樓主當時亦曾發帖，以「感謝黃爸爸發紅包，傳家之寶」形容獲得黃仁勳簽名的經歷，帖文獲得約4.8萬個讚好。

白色Chanel菱格紋手袋上可見黃仁勳的金色英文簽名及塗鴉，昔日被網民視為「升值神器」，如今卻成為調侃對象。（Threads@bigmanj87）

5個月後再曬CHANEL手袋 自嘲紙上富貴一場空

誰料短短5個月後，黃仁勳個人形象急轉直下，連昔日的簽名收藏品亦成為網民揶揄對象。樓主再次上載一張白色CHANEL菱格紋手袋照片，袋身可見金色英文簽名及金色塗鴉，外觀與早前引起討論的黃仁勳簽名手袋相似。這次帖文沒有興奮的感謝說話，只有短短7個字：「紙上富貴一場空」，而手袋背後是1張迷因（meme）圖，配字寫着「千算萬算就是沒算到黑天鵝從這裏冒出來」。

黃仁勳今年6月現身台北國際電腦展，有女粉絲拿出價值6位數新台幣的Chanel手袋索取簽名，令他一度露出驚訝表情。（Threads@bigmanj87）

網民留言笑稱：

「2個禮拜前$39萬，現在$390」



「這款本來就不怎麼保值了，這下還要被二手商鑑定包包嚴重損毀，一折收購了」



「早點賣掉。現在難脫手」



「留友看貶值⋯⋯」



「我看到新聞，第一個想到的就是當初拿香奈兒包包給他簽名的人，妳終於出現了」



「保持信心，長期持有」



「妳就想想有人用愛馬仕包，就會覺得好多了」



簽名周邊遭翻舊帳 網民集體「圍爐」自嘲

除了CHANEL手袋，黃仁勳過往留下的各式簽名周邊，近日亦成為網民翻舊帳的對象。事實上，他過去訪台期間幾乎有求必應，曾在電腦、手機、名片、錢包、鈔票及名牌手袋留下簽名，不少粉絲更將這些物品視為「黃爸爸加持」的幸運收藏品。如今隨着黃仁勳形象受挫，連昔日的簽名亦被重新解讀。

黃仁勳過往訪台期間，曾在鈔票、電腦及其他隨身物品上簽名。（網上圖片）

部分收藏品更被網民炒作，反映當時簽名收藏品的熱度。（網上圖片）

黃仁勳承認婚外情 辭任英偉達行政總裁

這場網絡熱議，源於黃仁勳近日陷入的婚外情與國家安全爭議。

黃仁勳11月8日透過英偉達官方網站發表致員工公開信，承認曾對妻子不忠，向家人、同事及股東道歉，並表示自己必須為所作所為承擔全部責任。英偉達董事會亦宣布委託外部律師展開獨立調查，了解涉及外國情報活動的相關指控。而當時黃仁勳的外遇對象，被指是中國女間諜黃樂。

至11月11日，美國《紐約時報》再引述消息人士報道，黃仁勳涉嫌與公司醫療保健業務副總裁金伯莉·鮑威爾（Kimberly Powell）發生婚外情，但相關指控尚未獲當事人證實。英偉達最終於11月12日發出正式公告，確認黃仁勳即時辭去總裁、行政總裁及董事職務，由執行副總裁兼首席財務官（CFO）科萊特·克雷斯（Colette Kress）暫代臨時行政總裁（Interim CEO），並委任Harvey C. Jones出任董事會主席。

2025年5月，黃仁勳（左）再度訪台，黃樂（右）也出現在三六食府的商務餐敘。（X@CollinRugg）

《紐約時報》11月11日再度投下震撼彈，爆料黃仁勳還與另一名已婚的直屬下屬、英偉達（Nvidia，又稱輝達）醫療保健部門副總裁金伯利（Kimberly Powell）存在長期婚外情。（X@Kalshi）

黃仁勳簽名曾被炒至天價

今年7月，一件黃仁勳曾於2023年穿過並簽名的Tom Ford皮褸在蘇富比拍賣，以96萬美元成交，遠超4萬至6萬美元的估價。今年1月，他在上海菜市場向商戶送出的簽名利是，每封內有人民幣600元，其後在二手平台閒魚被叫價高達99萬9999元。

（綜合）