仁愛堂11月再推「老友記健康優惠」　派共值20萬元中醫服務現金券

在香港高齡化的趨勢下，守護長者健康是社會各界共同努力的目標，因此仁愛堂於今年11月再度推出老友記健康優惠，預計向長者派發共港幣20萬元中醫服務現金券，希望透過這項切實的醫療支援，減輕長者的醫療負擔，同時提倡「治未病」的中醫養生觀念，共建「健康老齡化」社區。



仁愛堂於今年11月再度推出老友記健康優惠，預計向長者派發共港幣20萬元中醫服務現金券。（仁愛堂提供）

仁愛堂鼓勵長者透過中醫改善體質，於2026年11月16日至21日向60歲或以上的長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥中醫服務現金券。（仁愛堂提供）

為鼓勵長者透過中醫改善體質，並推動敬老護老文化，緊接今年「長者日」，仁愛堂將於 2026年11月16日至21日，一連6日向60歲或以上的求診長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥中醫服務現金券*。活動特別涵蓋60-64歲未能享用政府醫療券的準退休人士，切實幫助他們減輕醫療開支。自2022年起，仁愛堂已連續五年推行這項暖心優惠。

受惠長者憑券可於仁愛堂全線流動中醫醫療車及4間自資醫療中心，享用本堂質優價廉的內科診症及針灸服務。（名額有限，先到先得）

4間自資醫療中心包括：

• 仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心

• 仁愛堂田家炳綜合醫療中心

• 仁愛堂大埔綜合中醫中心

• 仁愛堂楊素梅中醫中心



仁愛堂鼓勵長者透過中醫改善體質，於2026年11月16日至21日向60歲或以上的長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥中醫服務現金券。（仁愛堂提供）

*每人只限領取1次1張面值港幣100元的「醫者仁心」贈醫施藥中醫服務現金券

查詢熱線： 2655 7757