荃灣返工獲派粉嶺新公屋　嫌距離遠被批奄尖　網民嘲：等派海之戀

粉嶺北為北都發展最早的新發展區，而「鳳凰嶺邨」則為該區新落成的公營房屋之一。有公屋申請人在網上群組發文，指獲派鳳凰嶺邨，不過考慮到工作地點在荃灣，認為兩者距離甚遠，目前正猶豫應否接受編配。



有網民提出見解，認為凡事都要有取捨，「係遠啲，但好新，針無兩頭利」，並指有巴士往返荃灣，並非想像般不便。另有留言覺得樓主過份「奄尖」，質疑她沒有迫切的住屋需求，因此揶揄「唔好要，等派海之戀」。



有公屋申請人獲派粉嶺鳳凰嶺邨，惟她在荃灣上班嫌距離遠，猶豫應否接受編配惹熱議。（「fb@北區巴士聯盟」圖片）

公屋一般申請者最新「綜合輪候時間」為4.8年

根據房屋局網頁，截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年，雖然較上一季輕微上升0.1年，但仍低於2018年至2025年間的紀錄，繼續維持在5年以下。

截至2026年6月底，過去12個月獲安排入住傳統出租公屋，或「簡約公屋」的一般申請者的「公屋綜合輪候時間」為4.8年。（示意圖／資料圖片）

獲派鳳凰嶺邨新公屋 惟荃灣區上班嫌路途遠

該申請人在facebook群組「公屋討論區」發帖，透露獲派粉嶺鳳凰嶺邨的鳳耀樓，但由於其在荃灣區上班，有感通勤路程「應該好遠」，猶豫應否接受編配，遂尋求網民意見，「唔知要唔要好」。

粉嶺北第15區東的公營房屋，採用得獎命名「鳳凰嶺邨」。（北部都會區專頁）

新樓條件夠吸引？ 網民憂再派會更差

帖文引來網民熱議，有人覺得樓主應該接受編配，同時認為對方「排錯隊」，「鳳凰嶺邨明明係新界 ，自己想要荃灣喺擴展市區」、「你荃灣返工，點解唔揀擴市去排隊？」：

「要啦，新樓哦！咩都可以克服」



「有架278X巴士入到荃灣」



「係遠啲，但好新，針無兩頭利」



「唔要下次整錦田、古洞公屋你嘆！再唔係就朗善邨」



被建議寫信「求派象山邨」 樓主質疑言論有骨

有網民就建議「試下寫信要求象山」，卻被樓主質疑「點解要講啲有骨的說話呢？」該網民隨即解釋，「見你鍾意荃灣，先咁樣建議你」，又指象山邨「唔係大家講到咁差，行過少少到可風（中學）門口已經好多車搭」，只是普遍人會拒要，才本着「人棄我取」來提議，並稱被樓主誤會感失望。

有網民建議樓主可以寫信要求派至象山邨，卻被指「說話有骨」。（示意圖／資料圖片）

網民寸爆：等派海之戀

有留言認為樓主如此「揀擇」，根本沒有迫切住屋需求，「你咁問得證明唔係好想要啦，咁就等下啦」，有人更揶揄嘲諷：

「緊係唔好要啦，要搭車咁遠，交通費又咁貴」



「啱先要啦緊係，再派唔啱唔要，再再派再唔啱都唔要，派到喺公司隔籬為止」



鳳凰嶺邨提供逾6,000個單位 預計可容納1.5萬名居民

鳳凰嶺邨為香港房屋委員會（房委會）旗下的公共屋邨，位於新界粉嶺北新發展區（粉嶺第15區東），毗鄰梧桐河，鄰近聯和墟，是該發展區內首個公營房屋項目。屋邨合共興建6座住宅大樓，分別為鳳迎樓、鳳新樓、鳳晴樓、鳳耀樓、鳳樂樓、鳳臨樓，提供合共6,168個單位，預計可容納1.5萬名居民，並於2026年至2027年第一季、分兩期落成。

交通尚算便利 居民可搭乘巴士或小巴往返粉嶺站

在交通方面，九巴77號線已於2026年8月投入服務，往返鳳凰嶺邨及上水（太平），途經聯和墟、粉嶺站轉車站及北區醫院一帶，預計稍後將延長至古洞北，另設有專線小巴507號線往返鳳凰嶺邨（馬適路）以及港鐵粉嶺站；而粉嶺繞道（東段）亦已於2026年5月正式開始通車。

粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於8月17日起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶。（九巴提供）

粉嶺北新發展區的首個公屋項目鳳凰嶺邨即將入伙，九巴首條北部都會區路線77將於8月17日起投入服務，連接鳳凰嶺邨與粉嶺上水一帶。（九巴提供）

（facebook＠公屋討論區）