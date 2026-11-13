冒險樂園用票換iPhone 18 Pro 1TB！日日玩約1個月　網民：貴過買

在冒險樂園儲獎票，換1部最新iPhone要多少張？日前有玩家分享，自己成功換到1部iPhone 18 Pro 1TB版本，需要658,290票，透露自己「日日玩」，花了約1個月時間換到。網民好奇她有沒有花到10萬元來玩，她笑言「買一定平啲」及實際花費額。不少網民恭喜之餘亦留言感謝，「加油，有你哋班資深玩家撐住間嘢，我哋先可以間唔中去玩下掉彩虹」。



樓主在美國冒險樂園換到 1TB版本的iPhone 18 Pro。（fb群組「美國冒險樂園關注組」圖片）

玩足1個月夠票換 需658,290票

樓主在facebook群組「美國冒險樂園關注組」發帖，稱換到iPhone 18 Pro 1TB，自言花了「差唔多1個月」便換到，「咩都玩，日日都玩」，這部手機會給姐姐使用。

美國冒險樂園吸引不少家庭一家大細到場玩樂，圖片非涉事分店。（資料圖片／廖雁雄攝）

樓主分享美國冒險樂園換APPLE產品的所需票數表。（fb群組「美國冒險樂園關注組」圖片）

她隨帖上載了2張相片，1張是禮品櫃上的iPhone盒，另一張是冒險樂園「Apple智能手機（香港原裝行貨）」換領表，表上列出iPhone 18 Pro 256GB要437,460票、512GB要512,460票、1TB要658,290票；iPhone 18 Pro Max由479,130票至699,960票不等；藍牙耳機AirPods Pro 3則要77,040票。對照Apple香港官網，iPhone 18 Pro 1TB售價為15,799元。

樓主在美國冒險樂園換到 1TB版本的iPhone 18 Pro。（fb群組「美國冒險樂園關注組」圖片）

承認「買一定平啲，但係冇得玩」

有網民問「有冇玩咗十皮嘢」、「玩咗幾耐先換到」，帖主回覆「買一定平啲，但係冇得玩」。另有網民留言「仲未見到Duo，唔知120萬飛夠唔夠啦。想換」，帖主回覆「冇呀！自己買」。

網民感謝：有你哋班資深玩家撐住，我哋先可以玩下掉彩虹

網民恭喜樓主，留言：

「扔銀仔的話，次次一個中100票，只要$6,000，正價買幣，$12,000就得」



「個仔都燒到我就嚟有五萬飛」



「只要夠技術一日換一部 執佢幾千」



「大家唔好諗住會玩到平過買，發夢無咁早，志在玩嘅過程」



「玩係玩過程，唔好再用價錢去衡量部機，你知我知單眼佬都知貴過就咁買就梗架啦，但有時就係想玩就係想玩架啦」



「加油，有你地班資深玩家撐住間嘢，我哋先可以間唔中去玩下掉彩虹」



「真大戶」



樓主表示自己票數還夠換到3部手機，網民形容是「真大戶」。（fb群組「美國冒險樂園關注組」圖片）

網民估算要玩6萬元 樓主透露約5至7萬元

網民各有估算，有人估「應該玩咗$60,000先換到」；亦有人說「玩既錢都夠買兩部」。樓主透露玩的錢足夠直接買2部，差不多日日玩足1個月才夠票換，68萬張票大約花了5至7萬元，如果有信心「掟彩虹應該唔使咁多」，其剩餘票數「仲可以換3部電話」，而換機後有單據可使用保養服務。

對照官網售價 每1元機價約要41.7張票

Apple香港官網顯示，iPhone 18 Pro 1TB售價為15,799元，256GB及512GB分別為10,499元及12,299元；iPhone 18 Pro Max 1TB為16,799元。如將換領表與官網售價對照，表上iPhone 17、iPhone 18 Pro及Pro Max共8款手機，加上AirPods Pro 3，所需票數均約等於官網售價乘以41.67，即每1元機價約要41.7張票。

（fb群組「美國冒險樂園關注組」）