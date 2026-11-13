女友做OnlyFans月賺$6萬常請客兼包旅行　月入$2萬男生：似食軟飯

另一半的收入高是自己3倍，卻隱瞞從事成人行業，到底該如何應對？本港1名25歲男生近日投稿到網上平台訴苦，揭露女友一直聲稱從事網上賣衫及KOL工作，「成日喺屋企影相，我都冇諗咁多」。直至有朋友傳送1條連結，形容「呢個女仔好似你女朋友」，樓主「㩒入去睇，成個人呆X咗，係佢，係好暴露，唔識講，不過塊面就遮住咗少少，但我一睇就知係佢」。



女友最初否認，最終承認秘密經營成人內容平台OnlyFans的帳戶，且已長達半年，每月訂閱收入達6萬元，若加上客製化私人訂單更可達8萬元，女友指「粉絲」不知道她有男友，更強調沒有從事不道德交易，「剩係影相拍片，冇同人真係發生關係」，又稱「𠵱家好多女仔都做，係一門生意，係藝術」，反而叫樓主別介意，「唔好咁老土」。



樓主形容「當時好亂，唔知應該嬲定應該支持佢」，坦言自己月入2萬元，「佢𠵱家搵多過我3倍，佢每個月仲會請我去食Omakase，去旅行佢畀」。樓主坦言「覺得自己好冇用，好似食軟飯咁」，一度要求女友放棄「副業」，她卻反問「點解要為咗你一句就放棄自己事業？」、「佢冇對唔住我，身體係佢自己嘅」。



樓主下月即將帶女友「見家長」，他表示「我阿媽好傳統，如果佢知我女朋友做呢啲，實鬧到我飛起」，但他的確很喜歡女友，「除咗呢件事，佢對我真係好好」，因此不知如何是好。



樓主坦言自己月入2萬元，「佢𠵱家搵多過我3倍，佢每個月仲會請我去食Omakase，去旅行佢畀」。（《翻盤下半場》劇照）

OnlyFans是一個付費內容訂閱平台，創作者可以透過訂閱費、付費影片、私人訊息及打賞等方式賺取收入，成人內容則是平台其中一個主要類別。

根據母公司Fenix International公布的2025財政年度業績，OnlyFans在2023至2024年度粉絲交易付款總額已達66億至72億美元（約518億至565億港元），其中超過8成收入直接支付予創作者。

女友承認已秘密經營成人內容訂閱平台OnlyFans長達半年，訂閱收入月達6萬元，若加上客製化私人訂單更可達8萬元。（《媽樣年華》劇照）

平台內容創作者逾500萬

平台累計註冊創作者帳戶超過500萬個，當中約250萬個在年度內有活動紀錄。不過，並非人人都能月入數萬元。以全年約62億美元創作者收入，除以約250萬個活躍帳戶粗略計算，每個帳戶平均每月僅約207美元（約1,600港元）。

由於平台收入分配極不平均，少數人氣創作者可以賺取巨額收入，上述數字亦不代表一般創作者的實際收入中位數。換言之，樓主女友聲稱月入6萬至8萬元雖然並非不可能，卻不能視為經營OnlyFans的普遍收入水平。

樓主形容「當時好亂，唔知應該嬲定應該支持佢」。（《一路向西》劇照）

究竟伴侶經營OnlyFans，是否等同背叛？英國文化媒體《Dazed》曾以「My partner wants to start an OnlyFans – how should I feel?」為題，訪問性治療師及心理治療專家，探討類似感情矛盾。

性治療師Miranda Christopher指出，當伴侶其中一方從事OnlyFans內容創作，雙方應坦誠討論各自的期望、恐懼、需要、關係界線及潛在風險，因為過程中可能出現原本沒有預料的問題。

下月即將見家長，樓主表示「我阿媽好傳統，如果佢知我女朋友做呢啲，實鬧到我飛起」。（《BB來了》劇照）

心理治療師Giorgia Bertoni亦表示，即使一個人對性工作持開放態度，當自己的伴侶實際參與其中時，仍然可能產生嫉妒、被拒絕或佔有慾等複雜情緒，兩者並不矛盾。

報道亦提及一對真實情侶，男方最初難以接受其他人觀看女友的性感內容，最終透過坦誠溝通，雙方訂立界線，包括不與訂閱者直接交談，以及不接受特定性癖內容的訂製要求。專家強調，伴侶毋須假裝自己能夠接受所有事情，而應持續溝通，釐清彼此可以接受的範圍。

（Threads@matchmaker.office）