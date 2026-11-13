公屋富戶月租$1.3萬！子女想除名父母反對　網民熱議月入逾$10萬

公屋租金竟然高達每月1.3萬元？有網民今年10月31日在Threads透露，朋友一家居於公屋，「嚟緊公屋屋租加到$13,000」，面對租金大幅上升，朋友希望搬離家庭住所，並正式從公屋戶籍除名，「有私人空間之餘，又想減輕屋企人負擔」，然而家人卻不同意，令朋友不知如何是好。



樓主坦言，「朋友家中有2名長者，長者想法是無法改變」，抽居屋有可能「大屋換細屋」，所以並非每名長者都接受到。樓主已建議朋友「先斬後奏」，先搬出去，再處理戶籍問題。



網民看到帖文後，隨即計算樓主朋友的家庭收入，以3人家庭為例，有機會是交3.5倍至4.5倍租金才達1.3萬元，即家庭每月收入介乎77,611元至129,350元，認為很大可能是月入逾10萬元的超級富戶，應及早遷出把單位交還房署，讓真正有需要的市民入住。



樓主透露，朋友一家「嚟緊公屋屋租加到$13,000」，朋友希望搬離家庭住所，並正式從公屋戶籍除名，然而家人卻不同意，令朋友不知如何是好。（《翻盤下半場》劇照）

樓主未有交代到朋友性別和家庭收入，帖文引起許多網民熱議，質疑公屋月租只需1,000至2,000元4位數，何解高達1.3萬元：

「公屋邊有可能$13,000租」



「AI推算你朋友家庭月入$9.3萬至$12.4萬」



「第一次聽公屋租金$13,000，樓主應該補充畀幾多倍租金？我真係見識少」



家人反對樓主朋友除名搬走。（《翻盤下半場》劇照）

亦有人認為樓主說法合理：

「除名，照住」



「完全明白，因為我都係咁」



「除名，搬啦，自從加租幅度多咗之後，好多人除名」



「我個朋友情況一樣，搬咗出去但想保留住個名，最後不斷被加租，之後都係除名，叫你朋友諗清楚除咗名，以後無得加返」



樓主和朋友商討如何應對倍增的公屋租金。（《翻盤下半場》劇照）

但網民認為樓主一家有經濟能力，甚至是月入逾10萬元的「隱形富戶」，覺得他們應該讓出公屋單位，批評他們濫用公屋資源：

「點解仲要霸住間公屋？」



「一家人收入咁多，不如讓返間公屋出嚟畀有需要嘅人」



「屋企收入咁高，不如考慮吓搬出去，讓真正有需要嘅人住？」



樓主建議朋友「先斬後奏」，先搬出去，再處理戶籍問題。（《季前賽》劇照）

根據香港房屋委員會2025年3月公布的富戶政策修訂，當局提高公屋富戶須繳交的額外租金，新安排由2025年10月申報周期起實施，首批受影響住戶於2026年10月1日起按新水平繳租：

1. 超出公屋入息限額2倍至3倍：2.5倍淨租金及差餉



2. 超出公屋入息限額3倍至4倍：3.5倍淨租金及差餉



3. 超出公屋入息限額4倍至5倍：4.5倍淨租金及差餉



4. 超出公屋入息限額5倍：必須遷出公屋



網民認為樓主朋友家庭收入極高，「一家人收入咁多，不如讓返間公屋出嚟畀有需要嘅人」。（《IT狗2.0》劇照）

公屋富戶最高繳4.5倍租金

換言之，如果單位原本每月淨租金為2,800元，住戶家庭入息落在須繳付4.5倍租金的級別，每月淨租金便達12,600元，加上差餉後，租金有可能接近或超過13,000元。即使只須繳付3.5倍租金，若單位原本淨租金為3,600元，租金同樣會達到12,600元，尚未計算差餉。因此，公屋月租高達1.3萬元並非不可能。不過，樓主未有交代朋友居住的屋邨、單位面積、原有租金及家庭收入，暫時無法確認其實際租金計算方式。

在最新的富戶政策下，公屋居民超出公屋入息限額4倍至5倍，便需繳交4.5倍租金，有機會月租超過1萬元。（《幻愛》劇照）

以2026年4月1日起生效的入息限額計算，3人家庭的公屋入息限額為每月25,870元。如果3人家庭每月入息介乎51,741元至77,610元，便須繳付2.5倍淨租金另加差餉；如入息介乎77,611元至103,480元，則須繳付3.5倍；若月入達103,481元至129,350元，便須繳付4.5倍。

在最新的富戶政策下，公屋居民超出公屋入息限額4倍至5倍，便需繳交4.5倍租金，有機會月租超過1萬元。（資料圖片）

值得留意的是，若住戶家庭入息超出公屋入息限額5倍，或家庭總資產淨值超過指定限額，便須遷出單位。此外，連續兩個申報周期、即合共4年，家庭入息均超逾入息限額4倍但不高於5倍的住戶，亦須遷出。

至於朋友最關心的問題，搬出去住，再從公屋戶籍除名，是否能夠降低家人租金？根據房委會規定，公屋租戶入住後，如家庭狀況有所改變，必須通知所屬屋邨辦事處或分區租約事務管理處，並按程序處理戶籍變更。

公屋租戶入住後，如家庭狀況有所改變，必須通知所屬屋邨辦事處或分區租約事務管理處，並按程序處理戶籍變更。（資料圖片）

若成年子女永久搬離，正式從戶籍除名，日後計算家庭收入時，原則上不再包括已刪除戶籍成員的收入。不過，由於家庭人數減少後，適用的公屋入息限額亦會下降，因此並不代表除名後一定可以降低租金倍數。例如原本3人家庭變成2人家庭，適用的入息限額亦會相應調整，房屋署須根據更新後的家庭資料重新評估。

此外，除名亦涉及租約及居住資格，不能單靠搬離單位便當作已完成手續。若戶主不同意，相關人士應直接向屋邨辦事處查詢所需文件及辦理程序。

（Threads@fatima_yolo_hk）