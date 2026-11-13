荃灣香車街熟食中心$52竟有蒸東星斑　送排骨油菜　網民：太抵食

窮人恩物？街市熟食中心吃平民午飯有東星斑吃！有網民在分享日前到荃灣香車街街市熟食中心吃午飯，榨菜蒸原條東星斑連白飯、油菜只是52元，而且份量十足。網民驚訝表示「太太太太抵食」，又指平民飯堂還能吃到「人情味」，部份曾在附近工作的打工仔更表示，「記得碟菜係送嘅」。



樓主在荃灣香車街熟食中心吃午餐，榨菜蒸魚配排骨、白飯、灼生菜及1瓶可樂，套餐52元，可樂8元，合共60元。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，稱11日下午2時到荃灣香車街街市熟食中心的「祥記飯店」用膳，老闆向他推介有東星斑吃，因店內已沒有例湯，老闆在蒸魚上加了2塊排骨，還有一份油菜。照片所見白飯、油菜及鮮魚份量十足，東星斑更是「原條上」。

樓主在荃灣香車街熟食中心吃午餐，榨菜蒸魚配排骨、白飯、灼生菜及1瓶可樂，套餐52元，可樂8元，合共60元。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖）

網民：太太太太抵食

「榨菜蒸東星斑」套餐連白飯和灼菜要價僅52元，另加1瓶可樂8元，合共60元。帖文發出後引起討論，有網民大讚「太抵食」：

「抵到冇朋友」



「太太太太抵食啦，我以前都響嗰度開工唔知有咁好嘅嘢」



「幫襯過記得碟菜係送嘅！」



「淨見到用個碗裝住，減50分，抵食變咗平平」



有網民補充，香車街熟食中心近楊屋道街市較易取得平價的海鮮，「楊屋道東星斑收市1000蚊50條」、「係，昨天見3條（東星斑）80元」。

有人情味 例湯「可添飲」

樓主認為熟食中心「有人情味」，但表示東星斑並不常有，平日52元有蒸幫儭餸或燒味飯送灼菜，例湯可添飲。

香車街街市位於新界荃灣曹公街8號，可從港鐵荃灣站步行前往。（資料圖片）

香車街街市位於新界荃灣曹公街8號，可從港鐵荃灣站步行前往。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」截圖）

港鐵荃灣站A3出口可步行前往

香車街街市位於新界荃灣曹公街8號，據採用政府開放數據的「香港便民地圖」，場地距港鐵荃灣站A3出口約500米，步行約6分鐘。

魚類統營處網頁顯示，魚價日期為11月12日的活海鮮批發價中，東星斑每公斤最高660元、最低220元、平均387.67元。同表的老虎斑平均每公斤302.50元，青斑平均158元。統營處註明價格只供參考。

（綜合）