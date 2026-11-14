微軟Outlook全球「大死機」逾1天！宣布修復：非網絡攻擊或AI所致

【微軟死機／Microsoft／Outlook／Exchange Online／Teams】美東時間11月12日下午約1時、本港時間13日凌晨約2時，微軟（Microsoft）旗下的服務出現大範圍服務故障，Outlook、Exchange Online及Teams等多項雲服務受影響，數以萬計用戶無法正常收發電郵。



經過全球「大死機」逾1天後，微軟在香港時間11月14日中午約12時，宣布受影響服務已修復，包括通訊軟體 Teams、電子郵件服務Outlook及人工智慧助理Copilot等核心應用程式均回復穩定，微軟向受影響的用戶致歉，強調今次事件不是由網絡攻擊或人工智能所致。



微軟作為賣AI、掌管全球第二大雲端基建的公司（僅次於亞馬遜AWS），自家電郵要逐區救回來，到底發生了甚麼事？還有甚麼未能解決？本文一一話你知！



美東時間11月12日下午約1時、本港時間13日凌晨約2時，微軟（Microsoft）旗下的電郵服務Outlook發生大規模系統故障。（Getty Images）

微軟歷來最長時間事故

這次微軟故障，除了Outlook網頁、桌面、手機版之外，倚賴電郵資料的Teams行事曆、Copilot、Defender與Purview全部受累。



美東時間11月13日早上8時，即香港時間晚上9時，官方更新指北美有較廣泛改善、歐洲大部分地區持續改善、亞太出現復甦訊號，但仍有間歇存取問題或延遲收信；官方X帳號8時32分發出內容相近的帖文。美聯社引述較後一則更新，指微軟正處理「剩餘受影響環境」，並把清理積壓電郵列為優先，路透社形容這是微軟歷來最長時間的事故之一。

2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty Images）

微軟指任何地區的Microsoft 365系統皆可能受影響：

為何重啟都無用？

微軟初時說多地基建負載偏高，之後改口：並非流量突然增加，而是一批伺服器意外離線，餘下機器要承接全部工作，連負責建立安全連線的核心進程也被壓垮。The National逐字引述官方調查，指故障檢查「可能源自一個負責處理伺服器健康的特定元件」。



據英國權威科技媒體《The Register》與CIO深入追查微軟內部事故報告，包括代號EX1550543與MO1550821，微軟最初將問題描述為「伺服器負載偏高」，但隨後修正說法，證實核心起因是受影響伺服器上負責建立安全連線（Secure Connections）的核心進程資源耗盡。此故障導致大量伺服器無法通過系統自動化「健康檢查」（Health Checks），隨即被集體剔除出可用服務集區，在剩餘伺服器必須承擔全量請求的情況下，雲端架構爆發了典型的「級聯失效（Cascading Failure）」。工程團隊雖然嘗試重啟部分伺服器，但每當流量重新注入，前端路由的請求浪湧便立即再次將剛甦醒的機器擊潰，形成難以遏止的死循環。

微軟（Microsoft）於香港時間11月14日宣布主要受影響服務已大致恢復穩定。（Reuters）

提防聲稱「幫你還原郵箱」的釣魚訊息

一旦軟件服務受影響，用戶不要重裝Office、刪除Outlook設定檔、改密碼或轉DNS，對雲端故障毫無幫助，甚至會清空本機郵件快取（OST快取檔案），令離線郵件亦無法讀取。急事用電話、短訊，別把Teams當獨立後備，它的行事曆與會議邀請同樣倚賴Exchange。管理員查狀態頁的EX1550543、MO1550821，提防聲稱「幫你還原郵箱」的釣魚訊息；復原後先檢查寄件匣，不要重複寄出。