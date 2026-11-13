Outlook死機原因　微軟稱大量伺服器離線釀故障　未發現黑客攻擊

微軟（Microsoft）美東時間11月12日下午1時左右（本港時間13日凌晨2時）後出現大範圍服務中斷，Outlook、Exchange Online、Teams、Copilot及Defender XDR 等多項雲服務受影響，多地企業用戶無法正常接入電郵與協作工具。目前，微軟通報故障源於大量伺服器集體離線，暫未發現惡意攻擊的證據。



綜合美國科技媒體securityweek和微軟在社交媒體X通報，故障源於大量伺服器未能通過自動健康檢查、集體離線，剩餘基礎設施承接全部流量導致負荷過高，而負責建立安全連接的進程不堪重負，伺服器停止處理請求。

微軟表示，正在測試繞過健康檢查組件的備選方案，並重啟受影響伺服器，同時強調現階段調查未發現網絡黑客行為或惡意攻擊證據。

2026年11月12日，微軟公司報告稱，系統出現大規模故障，導致用戶無法使用Outlook、Teams和其他微軟服務。（Getty）

目前，儘管微軟的重啟措施帶來改善，但服務穩定性仍在監測，尚未宣告全面恢復。微軟稱將會同步評估流量限制、容錯移轉路由等流量調控手段，提升系統韌性。