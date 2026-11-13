Outlook死機　銀行公會提醒慎防詐騙信息

鑑於微軟 Outlook 服務發生故障，香港銀行公會提醒公眾提高警覺，慎防不法分子藉此事件發出偽冒訊息進行詐騙。 銀行公會指出，騙徒或會以系統故障或更新等為藉口，冒充微軟、銀行或相關機構發出網絡釣魚訊息，要求收件人即時採取行動，企圖騙取收件人的個人或財務資料。



鑑於微軟 Outlook 服務發生故障，香港銀行公會提醒公眾提高警覺，慎防不法分子藉此事件發出偽冒訊息進行詐騙。 （資料圖片）

收到可疑訊息 應致電銀行客戶服務熱線確認

銀行公會呼籲公眾，在收到聲稱銀行訊息時，必須仔細核實寄件者的身份，切勿點擊來歷不明的連結或開啟可疑附件，亦不應透過未經驗證的渠道登入賬戶或提供個人資料，包括 密碼或任何敏感資料。

市民應透過銀行的官方渠道（如官方網站或流動理財應用程式）登入賬戶或處理相關事宜。如收到任何聲稱由銀行發出的可疑訊息，應致電相關銀行的客戶服務熱線進行確認。

滙豐：其他通訊渠道均如常運作

另外，滙豐表示，目前正受到主要第三方供應商技術問題的影響，電子郵件回覆可能較平時需時更長，其他服務大致不受影響。不便之處，敬請原諒。

該行知悉微軟Outlook目前正發生事故，影響仍在持續。因此，發送予滙豐員工（包括客戶經理）的電郵及其他通訊可能會延遲，或會影響提交予該行的指示、要求或查詢。在此期間，請提高警惕，慎防騙徒假借協助您解決有關問題，發送欺詐訊息以竊取您的個人資料。該行其他通訊渠道均如常運作，如需協助請聯絡該行。