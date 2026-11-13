Outlook死機｜各國銀行警惕「IT支援」詐騙　微軟：修復成效些微

微軟（Microsoft）美東時間11月12日下午1時左右（本港時間13日凌晨2時）起出現大範圍服務中斷，Outlook、Exchange Online、Teams、Copilot及Defender XDR等多項雲服務受影響。各國銀行、金融機構警告客戶，須警惕虛假「IT支援」或「快速恢復」服務詐騙和網絡釣魚。

微軟在本港時間13日下午約3時20分，表示修復工作取得「些微成效」（Marginal success），並在大約30分鐘後發布另一份聲明，稱該公司透過最新的流量優化措施，在服務穩定性和容量方面取得積極成果。



據美媒及英國廣播公司（BBC）報道，銀行已建議客戶不要點擊來自未知來源的連結或開啟附件，並呼籲客戶勿泄露個人識別碼（PIN）或密碼，並警惕任何自稱是技術支援人員的人，及舉報未經授權的交易和可疑資訊。

荷蘭國際集團（ING Group）旗下的ING澳洲銀行（ING Bank (Australia) ）警告：「詐騙分子可能會聯繫您，聲稱可以解決微軟或其他系統問題。在未透過相關機構公開的聯絡電話確認之前，切勿允許任何人訪問您的設備。」

渣打銀行新加坡分行同樣在社交媒體上發出提醒，指微軟死機或會使詐騙分子有機可乘。澳洲昆士蘭銀行則表示，詐騙分子可能會要求個人資訊或一次性密碼，並警告客戶應立即掛斷可疑電話。

這張攝於2026年11月13日的設計圖中，可以透過破碎的玻璃可以看到微軟、Teams、Outlook和Copilot的標誌。（Reuters）

科技記者Jacob Ward告訴美媒，由於微軟Defender等資訊安全服務也一併受到影響，這宗事件的連鎖反應可能會持續不斷。他說： 「不僅人們的電郵系統癱瘓，他們賴以保護自己免受網絡攻擊的系統也癱瘓了。」