超級月亮10年前今天創68年最近紀錄　下次要等到2034年｜當年熱話

天文奇景理應肉眼一看便知，但10年前那個「68年來最大」的超級月亮，香港天文台當時事前已提醒，單憑肉眼，其實很難分辨。10年前的今日（2026年11月14日），即2016年11月14日，全球迎來「超級月亮」。美國太空總署（NASA）指，當晚滿月是1948年1月以來最接近地球的一次，近地點時地心與月心距離約356,509公里，下次更近要等到2034年11月。



10年前今天出現的「超級月亮」創了68年來最近紀錄。（NASA圖片）

月球當晚先在香港時間7時21分到達近地點，約2小時半後即成滿月，當年全球天文迷湧上高樓、地標和海灘拍攝。外界廣泛流傳它「大14%、亮30%」，香港天文台計算，與當年平均滿月相比只大約7%。而這個「超級月亮」與上一個紀錄，即是1948年的滿月，只相差約30公里，今日剛好滿10年。

近地點與滿月只相差2小時半

台北市立天文科學教育館當年發布的資料指，月球於2016年11月14日晚上7時21分通過近地點，地心至月心距離約356,509公里；約2小時半後的晚上9時52分即達滿月。台灣與香港同屬東八區，時間一致。NASA當年形容，滿月與近地點（指月球或衛星在繞地飛行時與地球最近的距離）如此接近，可說是「格外超級的月亮」（Extra-super Moon）。

香港天文台當年用圖片說明視覺上2016年11月14日當晚的「超級滿月」(右) 與平日看見的滿月 (左) 的分別。（天文台圖片）

香港天文台當年出的「眼力題」，問市民能否在圖中10個「超級滿月」中分辨出哪幾年的「超級滿月」比2016年的「超級滿月」大。（天文台圖片）

相隔近87年 1,073次滿月中最近

台北天文館資料顯示，由1948年至2034年之間的約85年共有1,073次滿月，2016年11月14日這次是距離地心最近的一次。以平均地月距離約384,400公里計，當晚月球比平常近了約2.8萬公里。

「大14%」只是跟最小的滿月比

當年媒體普遍引述超級月亮「大14%、亮30%」，其實這是與同年4月的年度最小滿月相比。香港天文台則在2016年11月10日的網誌指出，若與當年滿月的平均值相比，無論以地月距離或視直徑計，這次超級滿月只大約7%。

150年間最大100個超級月亮 差距肉眼難辨

香港天文台天文小組同一篇文章指，1901年至2050年間最大的100個超級滿月，地月距離只介乎356,375公里至357,099公里，視直徑只介乎0.557度至0.559度，不單只肉眼，甚至一般儀器都難以分辨出來。以天文媒體《Universe Today》的數字計算，2016年的滿月只比1948年遠約30公里。

當年的超級月亮吸引不少港人外出「賞月」。（資料圖片）

10年前今天出現的「超級月亮」創了68年來最近紀錄。（台北天文館圖片）

NASA攝影師：別只拍月亮

NASA攝影師英格斯（Bill Ingalls）當年接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時提醒：「不要犯下只拍月亮、沒有任何參照物的錯誤。」他自己當晚身在哈薩克的拜科努爾太空發射場，拍下超級月亮從聯盟號火箭後方升起的畫面，後來被NASA「每日天文圖片」選用。

在「超級月亮」出現的前夕，一部飛機在尼泊爾加德滿都上空飛過。（路透社）

下次等到2034年 《國家地理》料本世紀最近地球滿月於2052年現身

NASA指，下一次這麼近的滿月要到2034年11月25日（即香港時間26日）才會出現，屆時距離將比2016年再近約74公里，即是由今日起計還有8年。《國家地理》則指，本世紀最接近地球的滿月將在2052年12月6日出現。

由「68年來最大」到「肉眼難辨」，10年前那個超級月亮真正留下的，是全球人一同抬頭的一晚。

（綜合）