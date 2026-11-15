港漂觀察港人坐巴士有禮特點！　驚訝會放下背囊就坐：避免撞到人

乘搭公共交通工具要顧及身旁乘客！有港漂分享在香港坐車時發現的「特點」，坐巴士時若外側近通道的座位已有人坐，背着背包要入窗口位的乘客，「大概率香港本地人」會先把背包取下、移到胸前才入座，避免撞到別人臉部，大讚是有禮好習慣。有網民認同這是守規矩、有公德心的好習慣，「人類文明最高的形態」。



有港漂觀察到港人坐巴士時的有禮舉動。（資料圖片）

港漂坐巴士發現港人有禮舉動

樓主日前在小紅書以「在香港坐車我發現了一個特點」為題發帖，附上一張插畫風格的車廂圖。他指坐巴士時不時觀察到，如果靠通道的一側坐了人（或走廊位），揹背囊乘客要靠窗去坐「大概率香港本地人會把包取下一邊側到胸口進入」、「這真的是一個好習慣，大大降低了背包撞到別人的臉部」，他過去「不時有看到因為這個吵架的」。

有港漂坐巴士時發現，港人想坐進靠窗位時，會先取下背包避免撞到人。（AI生成圖片）

網民從禮貌角度解讀，留言：

「因為人家有公德心，懂得換位思考」



「相互理解相互包容」



「守規矩」



「還有個特點，不按鈴不停車，不招手不停車」



「這種不用特別教的，孩子看到父母和乘客這樣做。他們自會自主學習」



「我還發現，在香港坐巴士基本會靠裡面坐，在內地基本靠過道坐，而且最討厭就是城軌，很多人坐過道位，裡面的位置放自己的包，然後一堆人沒位置坐卻視而不見」



有港漂坐巴士時發現，港人想坐進靠窗位時，會先取下背包避免撞到人。（資料圖片）

不過也有網民分享不快經歷：

「在深圳地鐵轉線被人家的箱子撞了一下，人家繼續走」



「我之前在內地的高鐵被一個阿姨的背包撞的差點罵人」



「你還別說，就昨晚的事，有個女生坐我旁邊，背包不取下，直接撞我臉上，我用普通話跟她說，你弄到我了，她還給我白眼」



樓主：一方水土一方人有一定道理的

不過有網民認為並非所有港人都有公德心，樓主回覆指希望理性討論，「我說的也是大概率，非本地人也有不少會取下來的。一方水土一方人有一定道理的，我覺得和香港高密度的生活環境有一定關聯，大家都很小心保持界限。」

有內地網民認同港人普遍有公德心，而且懂守規矩；圖為4月7日復活節及清明長假期最後一日，下午大批港人陸續經高鐵返港，當中也有內地旅客「錯峰」來港遊玩。（湯致遠攝）

今年2月21日年初五，大批內地旅客一早到油麻地警署參觀及打卡，對出空地人流眾多。（黃寶瑩攝）

九巴乘客須知︰應為其他乘客設想

翻查九巴《乘客須知》，內容參考《公共巴士服務規例》（第230A章）等法例，沒有條文專門提及上車後背包放置。與車廂空間有關的條文包括：「登車後應行入車廂內部。嚴禁阻塞樓梯及閘門通道。」須知又列明乘客「應為其他乘客設想，不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為」，提醒隨身物件則「不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上」。

有內地網民認同港人普遍有公德心，而且懂守規矩；圖為清明節假期首日﹐不少內地旅客一早乘搭高鐵來港，高鐵西九龍站早上10時人頭湧湧。（黃寶瑩攝）

台北捷運曾宣導「後背改前背」

過去台北捷運公司為舒緩尖峰時段車廂擁擠，宣導「後背改手提，你我有空間」、「後背改前背，你我都安全」等口號，提醒後背包可能在不自覺下碰撞其他乘客，亦可能被關閉中的車門夾住，令列車延誤。

（綜合）