港漂深圳跨境做侍應月賺$18,000　1天收入頂內地3天:吃不了苦別來

香港餐飲業節奏極快，樓面侍應往往要兼顧後廚是常有之事。近日一位在香港做侍應接近1年的港漂女生，在社交平台公開自己每日跨境返工、早出晚歸的真實工作量與時間表，直言每天累到腳底發麻、鞋底全濕，但又感嘆「這裡幹一天的收入，差不多頂內地兩三天」，引起網民熱烈討論。



小紅書截圖

近日有網民在小紅書以「在香港做服務員，後廚一天真實工作量」為題發文，分享自己每日從深圳往返香港做侍應的生活點滴。事主透露自己在香港做侍應快1年，很多人以為她只是前廳點單端菜，但事實上「忙起來的時候，後廚前廳哪裡缺人，我就要頂去哪裡」。

《濁水漂流》劇照

侍應公開一日真實時間表：早出晚歸逾15小時

事主在帖文中列出自己一天的日常工作流程，由早上出門至深夜回家，全程超過15小時！

早上6時多至8時半：從深圳出門，過關排隊加轉車，約8時半到達店舖。

早上8時半至9時半前：換好工服、開早會後，擦杯子、擺餐具、備醬料、補枱布、整理備餐台，9時半前完成所有準備，等候開市。

中午11時半至下午2時：午市高峰期，前廳傳菜、後廚收盤，兩頭來回補位，端菜、撤桌、運碗碟、擦枱面，全程幾乎沒有停手，連喝水也要抽空。事主表示估計一天下來要處理兩三百個碗盤，下班時手腕酸痛，鞋底長期濕透。

下午時段：可以有約1個多小時的休息時間，吃員工餐後在儲物間稍作歇息，準備迎接晚市。

晚上至10時多：晚市持續忙碌，香港晚飯市散得較晚，約10時多客人才陸續離開。

晚上10時多至11時：客人離開後仍要擦枱面、掃地面、歸置物料、檢查消毒櫃，並為翌日備齊餐具，全部完成已約11時。

晚上11時至凌晨12時多：過關返回深圳，到家已約12時多。事主形容脫下工服一身油煙味，累到「連卸妝洗澡都想瞇著眼做，倒床上秒睡是常態」。

《人間有情》劇照

初來港腳起水泡 直言「1日收入頂內地兩三天」

事主坦言，累是真的累，站一天腳底也痲痺，剛來前半個月腳上的水泡破了又長，連走路都一瘸一拐。不過她指出，這份工作比在內地做侍應時實在得多，「同樣是幹體力活、熬時間，這裡幹一天的收入，差不多頂內地兩三天。忙歸忙，每個月銀行卡裡固定能存下一筆，這種實打實的踏實感，是以前拿死工資的時候從來沒有的。」

面對經常有人問她能否來香港做，她每次都先潑冷水「吃不了體力苦的真別來，香港的服務業節奏比內地快太多，後廚更是連摸魚的空都沒有」，更表示香港的每一分錢都是實打實熬出來、站出來的，沒有輕鬆賺的錢，但反之亦然她強調若在內地做服務員同樣天天熬，也存不下多少錢，亦在留言中補充自己的工資大概為港幣$17,000-$18,000不等，表示如果想拼一把多掙點「那這裡確實是個能靠力氣換錢的地方」。

帖文也引來極多網民留言回覆及討論，有部份香港人認同在香港工作的節奏和工作量比內地高得多，「我曾在其他貼文留言講香港的工作量高過多過內地好多，辛苦好多，但內地網友留言話點都係要返工，內地午市飯市一樣忙，唔相信會忙好多，相信自己一定做到。我，祝佢好運吧」、「除了通勤、吃飯、匯率，應該只有10,000人仔，都是時間熬出來的辛苦錢」、「真係好捱得，無論邊度搵食，從來都冇輕輕鬆鬆嘅錢，賺嘅每蚊都係血汗錢」。也有部份網民認為這個工作量應該值得更高的工資，「一個月兩萬蚊港幣都不到，值得嗎，這麼累」。

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餐飲侍應中位工資逾1.4萬 薪酬差額吸引跨境勞工

翻查勞工處「補充勞工優化計劃」資料，僱主若輸入侍應生或廚房幫工，工資不得低於本地相類職位的每月中位工資。目前香港餐飲業樓面侍應的每月中位工資約為1.4萬至1.6萬港元，相比內地餐飲服務員普遍約3,000至4,500元人民幣（約3,200至4,800港元）的薪酬，高出兩至三倍。雖然跨境通勤極度辛勞，但在收入差距下，仍吸引不少內地勞工願意每日辛苦往返。