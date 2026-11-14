港漂搭小巴無現金兼八達通負錢！遇暖心港女生3善舉神救:愛上香港

香港小巴即使是本地薑，對小巴的行走路線和停車位也未必知，更何況是內地來港的港漂同學仔？早前一位內地來港讀大學的男學生，因為長時間等不到酒店接駁巴士，最終選擇了乘搭不熟悉的專線小巴，卻在上車後遇到八達通餘額不足、身上沒有現金的尷尬處境，後來一位香港女生神救援，令他感到非常感動，更直言這一個瞬間令他「徹底愛上一座城市」！



《那夜凌晨，我坐上開往大埔的紅Van》劇照

內地港漂男學生早前在小紅書上發帖，表示近日從沙田新城市廣場附近準備坐車回馬鞍山，本來打算乘坐酒店接駁巴士，但是等了一段長時間都沒有車。於是自己跟著導航程式到達了專線小巴801車站，來了一輛801A，因為不熟悉的關係在連番研究之下才最後一名上車。

結果一上車就發現八達通已經負餘額，隨著紅色的嘟嘟聲響起，他情緒也尷尬到了極點坐立難安。連忙用其他電子支付付款也不成功，身上也沒有任何散銀，同時司機也開始用他聽不太懂的粵語催促他。這刻的他只能「如坐針氈地呆坐在座位上，緊張地搓著那張沒錢的八達通」，不知道如何是好。

《忘不了》劇照

第1個善舉 港女神救援

又過了一站，司機又再催促了他一遍，事主稱自己當時已「大致明白了他在問我交沒交錢」，然後他因為沒有散銀，只好尷尬地用普通話問能不能付$100紙鈔，司機回應不能找續。在他百般無奈準備用$100支付車費時，他後座一位陌生的香港姐姐主動告訴司機「我來幫他付」，說著就用自己的手機拍了八達通，幫他支付了車資，解決了他的燃眉之急。

《二月廿九》劇照

第2個善舉 施恩莫望報

事主遂向港女姐姐提出以過數歸還車資的方法，問對方有沒有內地的微信或者支付寶，或者留個聯繫方式也可以。惟對方一直擺手說不用不用，也不收下自己的現金，還用普通話對他說「就幾塊錢而已，沒關係的啦！」。

《那夜凌晨，我坐上開往大埔的紅Van》劇照

第3個善舉 超暖祝福關心

除此之外，在港女姐姐臨下車前，她還提前問事主會在哪一站下車，看看有沒有能夠幫忙的，還對他說「沒關係的，你可以和司機問哪站下車！」、「那我就先下車啦，你以後肯定會更好的！」，給他留下了超暖的關心和祝福。

《教束》劇照

事主事後回想，表示可能在上車前，這位陌生的姐姐已經觀察到他在車站的猶豫表現，於是在下車前提供協助。也感動的直言：「雖不知道那位姐姐的名字，她的溫暖善良撫慰了那個跌跌撞撞的遊子，也讓我徹底愛上了這座包容的城市。」不少網民也留言表示「香港人大部分都是正常及友善的」，也分享類似的暖心經歷，「我當時剛去的時候沒有八達通和港幣現金！一個老奶奶就給了我錢坐車超級好，我想還她rmb她也不要」。還教路他將$10/$20紙幣提前放在不同的位置，如卡包、證件套、小袋子等，就可以減少乘車沒有現金的尷尬情況。

原帖：小紅書