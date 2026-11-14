姓「屎」點改名？父母崩潰　祖母加1字即變文雅　老師激讚改得好

父母替子女改名是一門學問，隨即影響孩子一生。內地有名姓屎男子，自小因姓氏而被取笑，到他替女兒改名時，與妻子感到非常苦惱，深怕女兒將來也面對被取笑的遭遇，不料祖母出手，想到一個既簡單又文雅名字，成功扭轉孫女將來的人生。



內地男因姓「屎」自小被人取笑，因此十分緊張替子女改名的事，怕他們會重蹈覆轍。（《小偷家族》劇照）

屎爸爸從小被同學取笑

綜合內地媒體報道，內地有男子指自己因為姓「屎」，十分罕有，自小成為同儕間的笑柄，常被同學以諧音字取笑。

成為爸爸的屎男，與妻子感到十分苦惱，因為他們要為女兒改名，又擔心女兒會步他後塵，因名字遭同學取笑，於是絞盡腦汁想改個好名字，但一直沒有好主意。直至祖母出手，給夫婦建議叫「屎舒」，她解釋因「舒」這個字有自由安然、從容大方意思，諧音是「史書」，其他人聽到自然不會把重點放在姓氏上，反而覺得她的名字很有歷史文化感，夫婦高興不已大讚是好名字，馬上採納成為女兒名字。



成為爸爸的屎男與妻子都感到十分苦惱，因為要為女兒改名，又擔心女兒會步他後塵，因名字遭同學取笑。（AI生成圖片）

繼「屎舒」替兒子改名「屎記」

報道又指，屎姓男子與妻子生了長女「屎舒」後，再增添1名兒子，繼「屎舒」後今次則取名為「屎記」，這2個名字讓人第一時間聯想到「史書」和「史記」，不怕兒女被人取笑。據悉，他們上學時連老師都稱讚名字改得好聽又有寓意。

屎姓男子與妻子生了長女「屎舒」後，再添1名兒子，繼史書後今次則取名為「屎記」。（網上圖片）

「屎」姓氏極罕見 傳名字來自屎嘉軍

「屎」這個姓氏屬十分稀有，據考證源自壯族或瑤族改姓傳說，有傳明代瑤族人屎嘉軍（牛嘉軍），他曾言「姓屎姓尿也不姓牛」，他的後代便以「屎」為姓。



屎姓男子與妻子其後再增添1名兒子，取名為「屎記」。（AI生成圖片）

根據《中華姓氏大辭典》及內地戶籍資料庫統計，在1985年的地名與姓氏普查中，湖南省祁東縣便錄得屎姓人口16人、漢壽縣2人；截至近年，全國登記在冊的屎姓族人僅約17人，主要世居於湖南一帶。由於字義在現代語境中多指排泄物，極易招致社交尷尬，不少族人為免後代求學任職遭歧視，早已循法律程序改從同音的「史」姓，令此獨特姓氏面臨自然消失的邊緣。