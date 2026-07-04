日本強制夫妻同姓！老公隨妻改姓變不肖子　近59萬人感壓力寧遲婚

日本是全球唯一強制夫婦婚後必須「同姓」的國家。隨着個人主義興起，近年日本民眾要求「選擇性夫婦別姓」的討論持續升溫，但政府遲遲不肯修改法例，令「嫁雞隨雞」改姓氏成為必然動作。有關制度被國際社會列為無視人權，且讓絕大多數女性在婚姻中承擔改姓壓力，當中雖有極少數男性選擇婚後改隨妻姓，但背後面臨家庭反對、社會觀念束縛等多重壓力。



日本內閣府調查數據揭露，2024年當地約48萬對提交婚姻申請的夫婦中，高達約94%的女性選擇更改夫姓，這一比例多年來幾乎沒有變化，可見強制同姓制度下，女性成為「改姓」的主要犧牲者，男性則幾乎毋須面對相關壓力。



日本法例規定夫妻必須同姓氏，遭國際社會批評是明顯的人權問題，在這樣的社會背景下，選擇婚後改姓隨妻的男性寥寥可數。（《逃避可恥但有用》截圖）

稀有姓氏傳承之困：30歲男為保妻家「500人稀有姓」主動改姓

30多歲的上班族金山先生（化名），與妻子於2021年結婚，他與妻子均只有姐妹，無兄弟繼承家族姓氏，最令他在意的是，妻子的姓氏與2人的定情地「飛驒高山」淵源極深，且全日本僅約500人使用，是極其罕見的姓氏；相比之下，全日有超過2.5萬人姓「金山」。出於對傳承稀有姓氏的使命感，再加上想親身體驗女性在社會結構中的處境，考慮到妻子的想法，再加上也認同改姓帶來的意義，最終決定隨妻姓。但金山先生坦言，若法律允許，自己更傾向維持原有姓氏。

丈夫隨妻改姓 職場沿用舊姓

金山先生表示，改姓後日常生活中並沒有什麼明顯變化，職場上他仍使用舊姓，也沒有主動告知友人，僅在餐廳預約、婚禮座位表等場合使用新姓氏，才會讓友人驚訝。金山先生笑稱，直到現在到醫院看診或幼稚園接送子女時，聽到別人稱呼自己的新姓氏，還是會有1種莫名的「新鮮感」。

高達約94%的女性選擇更改夫姓，這一比例多年來幾乎沒有變化，即男性相對影響極少。（AI生成圖片）

為愛妥協跟妻姓 男子被老父狠批「不肖子」

不過，並不是所有人都能像金山先生那樣灑脫，2024年結婚的遠藤先生（化名）因妻子堅持不放棄原有姓氏，甚至提出以同居形式（不註冊結婚）相伴，最終他作出讓步，選擇隨妻子姓。然而，這一決定卻引發家庭風暴。

遠藤先生回憶，向父母坦白結婚改姓決定時，父親怒斥「男性不可能改姓！你這是對祖先大不敬！」，明顯流露男尊女卑的觀念，讓他備受打擊。他坦言，自己其實不抗拒夫婦別姓，只是更渴望正式的婚姻形式，所以才選擇妥協，而且妻子長期關注女性人權議題，他也十分認同妻子的價值觀。

有隨妻改姓的男子表示，當向父母坦白決定時，父親大發雷霆。（AI生成圖片）

無奈之下，他被迫答應父親多項苛刻條件：包括在公開場合必須使用「遠藤」這個舊姓、不得向外宣傳改姓事實，甚至要求未來的子女必須「過繼」回遠藤家。這段婚姻雖然保住了，但父子關係已留下難以修補的裂痕，父親更向親戚控訴「被兒子拋棄」。

日本法例規定夫婦要同姓，讓很多人感到壓力而選擇遲婚。（《 幸福的婚姻》劇照）

近59萬人因「改姓壓力」遲婚 國際社會批侵害人權

「夫妻同姓」這項僵化的制度已實質影響到日本的生育率，慶應大學與日本團體「あすには」聯合調查顯示，日本全國約有58.7萬人因擔心改姓帶來的負擔，因而選擇推遲結婚計劃。推動「選擇性夫婦別姓立法」的團體「あすには」代表理事井田奈穗指出，不少日本情侶被迫轉往海外註冊結婚以保存自己的姓氏，但這種做法門檻高且在日本國內法律效力存疑，而且此方式還需要一定的經濟實力，普通民眾難以做到。

日本法例規定夫妻必須同姓氏，遭國際社會批評是明顯的人權問題，在這樣的社會背景下，選擇婚後改姓隨妻的男性寥寥可數。（AI生成圖片）

海外婚姻在日本國內醫療、保險等領域，有時會不被承認。井田奈穗批評，政府推動的「舊姓合法化」（結婚後1個家庭只能有1個姓，但原來的姓氏可以沿用）只是治標不治本，並不是根本解決方案。日本身為發達國家，其姓氏制度卻與國際嚴重脫軌，更被聯合國及國際人權組織多次點名批評為侵害人權。