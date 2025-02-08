這世界名字千萬種，有時候替小孩取名字真的是一道課題。



最近有人就分享，一名李姓男子替自己的女兒取了聽起來相當溫柔的名字，不過實際到學校上課後，老師跟學生都無法正確唸出她的名字，都唸成了「你你你」，李男可能沒想過，自己好意且創新的取名方式，竟然會讓老師及孩子感到困擾。

爸爸姓「李」為女兒改名竟也出事 上學狂被老師這樣叫成同學笑柄（01製圖）

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一名部落客《王老師教育觀察》近日分享，一名李姓男子和妻子生下孩子後，想為女兒取一個很特殊的名字。

他某天突發奇想，覺得妻子的姓氏為「倪」，加上認為一般人在形容女孩子時，都會用「妮」這個字，於是便將女兒的名字取作「李倪妮」（普通話發音「lǐ ní nī」）。

李男覺得這個名字聽似優雅，不過當女兒長大進入學校讀書後，問題就出現了，因為不是每個人都有辦法準確將「李」這個字發出正確的音，而女兒的老師正好就是其中一位，每次都把她的名字讀作「你你你」，使得最後老師也不喜歡叫她的名字，每一次叫都搞得全班同學哈哈大笑。

未料當年的一番創意，如今卻苦了老師及自己的女兒。

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