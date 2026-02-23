姓李大晒？駕駛撞前車　司機「撻朵」：我姓李呀！　身份笑爆全網

駕車出車禍，報上「姓李」就可解決？有香港男子於社交平台發文，指他日前駕駛時被後方車輛「追尾」，沒想到司機一落車就「撻朵」稱「我姓李呀！」，他聞言反問「姓李又點？」，對方解釋令他驚呆，最終報警處理。



事件笑爆網民，「係咪會賠多啲？」、「答佢我爸是李剛」、「真係黐孖筋，咁都畀你遇到！」、「畀我即刻上返車鎖門兼報警，傻的唔知會有咩後續行徑」。



有香港男子指，他日前駕駛時被後方車輛「追尾」，沒想到司機一落車就「撻朵」稱「我姓李呀！」。（AI生成圖片）

駕駛撞前車 司機落車「撻朵」：我姓李呀！

「我爸是李剛2.0」？該香港男子於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖文分享奇怪事，指他日前駕駛時被後方車輛撞到車尾，詎料司機一落車就「撻朵」揚言「我姓李呀！」，「黐線，頭先俾人隊尾，條友一落車：我姓李呀」。

被問「姓李又點？」 司機回應震驚全網

樓主不知所云，於是問對方「姓李又點？」，沒想到對方反問「特首（李家超）姓咩呀？香港首富（李嘉誠）姓咩呀？第2名（已故恒基地產創辦人李兆基）咩呀？」。

樓主問對方「姓李又點？」，對方反問「特首（李家超）姓咩呀？香港首富（李嘉誠）姓咩呀？第2名（已故恒基地產創辦人李兆基）咩呀？」。（《古惑仔3之隻手遮天》電影照片）

樓主聽到「一頭霧水」，回應「我話佢哋都姓李，但關你咩事？」，最終報警處理。

網民爆笑：係咪會賠多啲？

網民看後爆笑，質疑姓李「係咪會賠多啲？」、「答佢：勝利女神？」、「我叫阿平呀，夠唔夠做」、「樓主你試下講你姓病，佢即刻縮」、「我爸是李剛」、「真係黐孖筋，咁都畀你遇到！」、「畀我即刻上返車鎖門兼報警，傻的唔知會有咩後續行徑」。

網民看後爆笑，「係咪會賠多啲？」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

也有網民分享類似經歷，「你咪算好囉，上次我俾人隊尾，佢畀幅相我睇呀，鬼仔相呀，叫我收平啲呀」。