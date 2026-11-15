好心借¥10竟惹禍　江蘇婦10年後重遇債仔追數掌摑　反遭踢斷胸骨

江蘇無錫發生1宗因10人民幣小額借款演變成嚴重傷人的案件。1名女子十多年前好心借出10人民幣（約11.8港元）予陌生男子應急，豈料對方多年來一直拖欠不還。直至今年5月，2人在巴士上狹路相逢，女子上前追討舊賬時，竟遭飲醉酒的男子拳打腳踢至胸骨骨折。涉案男子最終因故意傷害罪，被法院判處有期徒刑7個月。



2026年5月，王女士乘搭巴士期間認出欠債男子並要求對方還錢。當時欠債男子在酒精影響下情緒激動，不僅當場否認曾經借錢，更出言辱罵王女士。（網上影片截圖）

女子好心借錢應急 男子拖欠逾10年

據《濟南時報》報道，事發於十多年前，王女士在江蘇無錫1間街市經營年貨生意，某日她準備收檔時，突然遇見1名徐姓陌生男子，對方聲稱自己身無分文，急需借10人民幣應急；王女士起初並不想借這筆錢，但出於心軟，最終還是借出該筆款項。

王女士情緒激動先掌摑欠債男子1巴掌，欠債男子立即還手回摑，並起腳猛踹王女士的上半身。（網上影片截圖）

在隨後的十多年間，王女士曾在街頭多次偶遇徐某，並曾嘗試向對方追討這筆借款，但徐某每次均以不同理由推搪，始終未有歸還。

王女士情緒激動先掌摑欠債男子1巴掌，欠債男子立即還手回摑，並起腳猛踹王女士的上半身。（網上影片截圖）

巴士重遇追債爆衝突 女子掌摑 遭醉酒男猛踢致胸骨骨折

2026年5月，王女士乘搭巴士期間，在車廂內再次認出徐某，遂上前重提十多年前的借款並要求對方還錢。當時徐某剛飲過酒，在酒精影響下情緒激動，不僅當場否認曾經借錢，更出言辱罵王女士。

王女士情緒激動先掌摑欠債男子1巴掌，欠債男子立即還手回摑，並起腳猛踹王女士上半身。（網上影片截圖）

巴士司機見車廂內爆發打鬥，連忙上前勸架。（網上影片截圖）

雙方隨即在車廂內爆發爭執。其間，王女士情緒激動先掌摑徐某1巴掌，徐某立即還手回摑，並起腳猛踹王女士上半身。巴士司機見車廂內爆發打鬥，連忙上前勸架，原本準備下車離開的徐某，在下車一刻疑因不甘受辱，竟突然折返車廂，再次對王女士施以拳打腳踢。王女士遇襲後受傷倒地，經送院驗傷證實胸骨骨折，傷勢構成輕傷2級。

王女士遇襲後受傷倒地，經送院驗傷證實胸骨骨折，傷勢構成輕傷2級。（網上影片截圖）

涉案男認罪判囚7個月 網民熱議：好心沒好報

警方接報後將徐某拘捕。他落網後終承認十多年前確曾在街市向王女士借過10人民幣。當地法院近日審理案件後，裁定徐某「故意傷害罪」罪名成立，判處有期徒刑7個月。

事件在社交平台曝光後隨即引起熱議，不少網民替王女士感到不值，直斥徐某「好心沒好報」、「又一個農夫與蛇」、「為了10人民幣換來7個月牢獄之災，何必呢」；亦有網民感嘆如今社會好人難做，提醒市民在街頭遇到陌生人借錢時應提高警覺，避免招惹無妄之災。

（《濟南時報》）