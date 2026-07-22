LA越裔美甲店老闆娘扮富太！一店多賣坑同鄉　年息365%借錢騙千萬

美國加州洛杉磯聖費爾南多谷（San Fernando Valley）爆出1宗轟動當地的「熟人騙案」。1名在當地開設美甲店的越南裔婦人，長期將自己包裝成「成功企業家」，出入駕駛Tesla，且身穿名牌服飾，又對外宣稱涉足地產及進出口貿易。然而這一切只是誘餌，警方調查後發現，越婦涉嫌利用同鄉之間的守望相助情誼，以投資美甲店及年利率高至365%借貸為名，設局詐騙至少12名同鄉，涉款高達140萬美元（約1,097萬港元）。婦人及其丈夫目前被控12項重大盜竊罪，夫婦均否認控罪，獲准保釋候審。



該越南裔婦人設局詐騙同鄉，至少12人中計，涉款高達140萬美元（約1,097萬港元）。（AI生成圖片）

光鮮行頭令人容易信賴 丈夫家族成「信用擔保」

涉案夫婦為女子阮金（音譯，Thien “Kim” Nguyen）和其丈夫黃福（音譯，Phuc Huynh），阮金在卡諾加公園（Canoga Park）經營美甲店，據受害人Hua Ma透露，阮金平日現身必定戴着Chanel太陽眼鏡、身穿奢華服飾，其「富貴形象」令周遭人深信她財力雄厚。更重要的是，Hua Ma與阮金丈夫的家族乃多年世交，在「認識一個人就等於信任其家族」的傳統觀念下，令他對阮金完全放下了防備。

涉案女子阮金塑造出「富貴形象」，令周遭人深信她財力雄厚。（AI生成圖片）

2022年，阮金遊說Hua Ma投資其美甲店。Hua Ma當時帶着大疊面額100美元現金到阮金位於溫內特卡（Winnetka）的住宅交易，並拍下夫婦倆在餐桌上「數錢」的畫面。雙方簽訂協議，列明Hua Ma出資4萬美元（約31.2萬港元）即可換取美甲店75%股份，3年後可取回本金，其間每月可獲800美元（約6,270港元）利息，等同年利率60%。此後，阮金還多次向Hua Ma借款，其中1張用越南文手寫的字據，更開出「借1萬美元（約7.8萬港元）、每天利息100美元（約784港元）」，即年利率達365%的條件借錢，而Hua Ma先後共借出10.5萬美元（約82萬港元）。

Hua Ma當時帶著大疊面額100美元（約784港元）的現金到阮金的住宅交易。（AI生成圖片）

支票無法兌現 遭神秘人來電恐嚇

阮金在初期曾支付了約4,900美元（約3.84萬港元）利息，但開出的支票卻無法兌現。當Hua Ma上門追債時，阮金直接坦言公司財困，根本沒錢還。Hua Ma其後更接到神秘男子來電恐嚇，警告他「不要再煩Kim（阮金），否則會有麻煩」。

「一店多賣」瘋狂圈錢

洛杉磯警方（LAPD）與加州總檢察長辦公室介入調查後，發現阮金的詐騙對象遠不止Hua Ma，她涉嫌將同1間美甲店的股份重複售予多名不同投資者，並同時向金融機構大舉貸款。紐約法院紀錄顯示，阮金曾向3家財務公司共借款6.5萬美元（約50.9萬港元），承諾用美甲店每天營業額償還，最終違約。

阮金涉嫌將同1間美甲店的股份重複售予多名不同投資者。（AI生成圖片）

在已知受害者中，有人甚至被騙走畢生積蓄。1名60歲的美甲師為了圓開店夢，將儲下的25.3萬美元（約198萬港元）積蓄全數交予阮金，最終僅收回240美元（約1,881港元），令其患上嚴重抑鬱；另1名與阮金在越南有親戚關係的受害者，亦被騙走32萬美元（約250萬港元），至今僅追回2.4萬美元（約18.8萬港元）。

華人群體亦有類似高風險民間借貸

警方分析指出，此案核心在於阮金利用了移民社群獨有的深厚信任。在亞洲移民圈子中，這種依靠人際信任的民間借貸十分普遍，例如華人的「會」、日本的「Tanomoshi（互助團體）」或韓國的「Kye（民間互助會）」，往往僅憑一句口頭承諾或對熟人的信任就涉及巨額金錢借貨，一旦有人存心詐騙，資金鏈斷裂，受害者便求助無門。

雖然Hua Ma已在民事法庭獲判勝訴，法庭下令阮金夫婦須賠償17.3萬美元（約135萬港元），但對方至今未還過一分一毫。Hua Ma無奈表示，錢財可能已被轉移回越南，相信極難追回。他悲嘆自1980年移居美國以來，從未遇過如此荒謬之事，直言這場騙局最可怕的不是失去金錢，而是「整個社區多年建立的互信關係徹底被摧毀」。

(綜合)

其他報道：父母車禍亡獨生女繼承¥2億遺產 新婚夫閃離婚 獲分¥6800萬惹議

父母車禍亡，身邊人竟不是共渡難關，而是急着離婚分身家？上海一則遺產糾紛的真實案例近日在內地社交平台瘋傳，短短幾天已引發數以萬計網民發言討論。案中1名獨生女子的父母因車禍雙雙身亡後，她繼承了高達2億元人民幣（約2.31億港元）的巨額遺產，豈料新婚僅1年的丈夫隨即入稟法院提出離婚，並要求平分財產。最終法院裁定該筆遺產屬於夫妻共同財產，判決2人離婚的同時，男方竟成功分得高達6,800多萬元（約7,865萬港元）財產，事件隨即引來網民排山倒海的炮轟，直斥男方舉動與「吃絕戶」無異！



獨生女因父母車禍離世而繼承2億遺產，卻遭新婚夫閃離吃絕戶，法院裁定屬共同財產，丈夫可分得高達6,800多萬人民幣。（AI生成圖片）

父母突遇車禍雙亡 新婚夫即入稟求分身家

據了解，案中的女事主姓王，是獨生女，與姓付男子僅結婚僅，本來過着平靜生活。至2024年，王女的父母不幸遭遇意外車禍離世，由於王女的祖父母及外祖父母都早已過世，她作為唯一的法定繼承人，順利接手了父母留下的1,000多萬人民幣（約7,865萬港元）存款，以及9套房產和商鋪，總資產估值約為2億元人民幣（約2.31億港元）。

上海1名獨生女因父母在車禍中離世，她承繼了巨額遺產。（AI生成圖片）

然而，就在一家人剛剛辦完喪葬事宜，王女仍未擺脫喪親的巨大悲痛時，新婚僅1年的丈夫突然提起訴訟，以感情不和為由要求離婚，並強烈要求分割該筆巨額遺產。

付男在訴訟中提出主要主張，指由於王女的父母生前未訂立遺囑，且父母去世的事情是發生在夫妻婚姻關係有效期間，因此這遺產在王女通過法定繼承所得後，依法自動成為夫妻共同財產，自己作為丈夫理所當然享有分割權。

新婚僅1年的丈夫以感情不和申請離婚並要求平分財產，最終判獲得6800萬人民幣。（AI生成圖片）

全文：父母車禍亡獨生女繼承¥2億遺產 新婚夫閃離婚 獲分¥6800萬惹議