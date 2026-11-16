山東廢棄酒店鑿7米井掘百米暗道！盜墓集團盜戰國古墓斷正被搗破

【#盜墓集團藏身廢棄飯店挖百公尺暗道#】內地媒體近日披露1宗猶如小說情節的真實盜墓大案！山東省青州市公安局文物案件專業隊在當地西部山區一處廢棄酒店的負一層，當場抓獲1個正在進行地下挖掘的盜墓集團。該集團利用廢棄建築作掩護，先向下挖掘約7米深的豎井，再橫向掘進逾100米暗道，目標直指附近一處受重點保護的戰國時期古墓。青州境內分佈着多達906處各級文物保護單位，在為期3年的「專項攻堅」行動中追繳文物305件。



山東省青州市公安局文物案件專業隊在當地西部山區一處廢棄酒店的地下一層，當場抓獲1個正在進行地下挖掘的盜墓集團。（《大眾日報》圖片）

該團夥利用廢棄建築作掩護，先向下挖掘約7米深的豎井，再橫向掘進逾100米暗道，目標直指附近一處受重點保護的戰國時期古墓。（《大眾日報》圖片）

辦公桌上同時陳列該隊多年來辦案繳獲的物證，包括漢代古墓棺木殘件等。（《大眾日報》圖片）

廢棄酒店地庫作掩護

案發地點位於山東青州西部山區。據內地《大眾日報》報道，8月25日，青州市公安局文物案件專業隊刑警王霖與同事先穿過齊腰深的莊稼與密林，前往當地知名的「二王冢」及南辛古墓群，勘查一處已經坍塌的舊盜洞。

同日，專案隊突擊搜查附近一處廢棄酒店，揭發驚人的地下工程。盜墓份子將酒店地下一層作為秘密作案基地，先垂直向下開鑿1口深約7米的豎井，隨後轉為橫向挖掘，打通1條長達100多米的地下暗道，企圖神不知鬼不覺地潛入不遠處的戰國古墓。

青州市公安局文物案件專業隊穿過齊腰深的莊稼與密林，前往當地知名的「二王冢」及南辛古墓群，勘查一處已經坍塌的舊盜洞。（《大眾日報》圖片）

盜墓份子先垂直向下開鑿1口深約7米的豎井，隨後轉為橫向挖掘，打通1條長達100多米的地下暗道。（《大眾日報》圖片）

掘出封土裝袋堆疊逼近天花板

現場紀實照片顯示，由於挖掘工程浩大，地庫走廊內散落大量泥土，疑犯將掘出的深層「封土」一袋袋裝好，整齊堆放在地下一層空間內，土袋高度幾乎頂到天花板。刑警抵達現場時，該伙疑犯仍在暗道內掘進，被警方當場抓獲。

疑犯將掘出的深層「封土」一袋袋裝好，整齊堆放在負一層空間內，土袋高度幾乎頂到天花板。（《大眾日報》圖片）

青州擁906處文保單位 3年追繳文物305件

青州作為古「九州」之一，歷史底蘊深厚，境內分佈着多達906處各級文物保護單位，且大多散落在偏遠山野與村落之間，長期成為不法份子覬覦目標。為打擊文物犯罪，青州警方專門成立文物案件專業隊。根據官方統計數據，在為期3年的專項攻堅行動中，該專業隊累計破獲各類文物案件60餘宗，拘捕174名犯罪嫌疑人，打掉50多個犯罪團伙，並成功追繳涉案文物305件。

王霖和馬海洋正在查看追回的文物。（《大眾日報》圖片）

從疑犯住所搜出的專業盜墓工具「探針」。（《大眾日報》圖片）

王霖與同事仔細比對從案發現場提取的封土樣本，透過觀察泥土的色澤、顆粒粗細與地層夾層，判斷盜洞所處的深度與年代地層。（《大眾日報》圖片）

10月16日的專案隊辦公室內，王霖與同事正圍在桌前，仔細比對從案發現場提取的封土樣本，透過觀察泥土的色澤、顆粒粗細與地層夾層，判斷盜洞所處的深度與年代地層。辦公桌上同時陳列着該隊多年來辦案繳獲的物證，包括漢代古墓棺木殘件，以及從疑犯住所搜出的專業盜墓工具「探針」。

