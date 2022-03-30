掃墓驚見墓碑被鑽洞　台男用蠟封實防盜墓　網民揭真正用途：慘了

清明節將近，一眾孝子賢孫也準備前往掃墓以表對祖先的心意。有台男早前掃墓時，赫然發現先人的墓地上有兩個人為鑽洞，擔心是不法之徒使用金屬探測器查探陪葬品後留下的記號，為免發生盜墓事件，他遂以蠟將洞口封起。不過帖文一出，有從事殯儀業的網民卻指樓主「做多咗」，指出洞口的用途其實用作通氣及排水，引來網民笑稱：「排水排氣的你給它封起來，不怕你祖先淹死？」



有台男早前掃墓，發現先人的墓地上有多個人為鑽洞，擔心不法之徒留下記號以便盜墓，遂以蠟將數個洞口封起。（fb「爆廢公社」圖片）

有網民於facebook群組「爆廢公社」發文，稱假日與家人前往掃墓以避開清明節人潮，沒料竟在祖先的墓地發現石碑上有兩個奇怪的小洞，似乎屬人為刻意鑽上。他擔心有不法之徒對陪葬品打主意，「有沒有可能是盜墓者行為呢？鑽孔用金屬探測器看看是否有值錢的東西？」，只好與家人以蠟燭將各個小孔封起來。

網民看過帖文紛紛討論，不少人認為今時今日較少出現盜墓事件，又估計鑽洞或有實際用途，「這墓是葬骨灰罐的，撿過骨的了，沒有值錢的東西了好嗎！盜墓有怎麼不專業嗎？」、「都這年代了，誰還會在墓裡面擺值錢的陪葬品呀」。有從事殯儀行業的網民則給予專業解釋，指一般石碑上會有兩個鑽洞，用作通氣及排水，因此樓主不應將洞口封起，「上面比較乾淨的是通氣用的，下面比較髒是排水的」。

得知洞口的真正用途後，網民紛紛笑指樓主好心做壞事，「你想太多了，應該是親屬發現裏面積水，找人鑽孔打洞幫助排水， 現在都火葬不能有任何物品，盜墓別想太多」、「感覺你可能會收到祖先的托夢」、「完蛋了！排水排氣的你給它封起來，不怕你祖先淹死？」、「阿公晚上就託夢，要你燒一台除濕機給他」。

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除了一般的祭品如牲畜、水果及糕點外，片中亦見到墳前放有價值至少數十萬元的百元面額人民幣現鈔。（微博片段截圖）